بعثة منتخب الناشئين تغادر إلى البحرين لإقامة معسكرها استعداداً لآسيوية اليد

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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توجهت عصر أمس، بعثة منتخبنا الوطني لناشئي كرة اليد من مطار الشارقة الدولي إلى مملكة البحرين لإقامة معسكرها التدريبي، خلال الفترة من 21 – 30 يوليو 2024، وذلك ضمن برنامج الاستعداد لمشاركة المنتخب في البطولة الآسيوية الـ10 للناشئين لكرة اليد «تصفيات بطولة العالم للناشئين تحت 18 سنة»، والمؤهلة لبطولة العالم 2025 التي تستضيفها مدينة شيراز الإيرانية، خلال الفترة من 3 - 13 سبتمبر المقبل. وسيخوض منتخبنا خلال المعسكر، العديد من المباريات التجريبية مع أندية ومنتخب ناشئي البحرين لكرة اليد.

وكان في وداع البعثة نبيل محمد بن عاشور، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة اليد. وتضم قائمة الجهاز الإداري والفني للبعثة كلاً من فيصل داود محمد صالح – إداري المنتخب، خالد أحمد البلوشي – المدرب، طارق إبراهيم البلوشي – مساعد المدرب.

وضمت البعثة 19 لاعباً وهم: راشد عبد الرحمن القرص، وخالد إسماعيل عبدالله، ونهيان مبارك عبد الله، ومانع راشد الكتبي، ومحمد سيف العود، وإبراهيم شامي خميس، وعبدالله علي العبيدلي، ومنصور عبيد القرص، وعبدالله إبراهيم الفلاسي، ونواف خالد أحمد، وموسى جمعه الأسود، وعبدالله علي البدواوي، وحمدان إبراهيم الحصاي، وأحمد يونس لنجاوي، وعبدالرحمن كلات، الحسين علي الشدادي، والحسن علي الشدادي، وأبوبكر عبود الجابري، وراشد خالد صالح.

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