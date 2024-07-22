منتخب الجامعات يشارك في بطولة العالم للقوة البدنية

المصدر: أبوظبي - البيان

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يشارك منتخب الإمارات في بطولة العالم الجامعية للقوة البدنية في إستونيا، والتي تقام خلال الفترة من 23 حتى 27 يوليو الجاري، ويضم المنتخب 11 لاعباً من أبطال الجامعات في الدولة، لتمثيل المنتخب في هذه البطولة، من طلاب وطالبات جامعة خليفة، وجامعة زايد، والجامعة الأمريكية في الشارقة، وكليات التقنية العليا، وجامعة برمنغهام، ويشاركون في منافسات 7 أوزان هي (47، 52، 59، 66، 74، 93، 120 كغم). وأكد علي مسري الظاهري، المدير التنفيذي للاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، حرص معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، رئيس اتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، والشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، الأمين العام للاتحاد، على مشاركة المنتخبات المدرسية والجامعية في هذه المحافل الدولية، وتحقيق أفضل النتائج التي تقودهم إلى منصات التتويج.

وأضاف الظاهري: «المنتخب يضم مجموعة متميزة من اللاعبين، والاستعدادات كانت جيدة للمشاركة في هذا الحدث الدولي الكبير، ثقتنا كبيرة في تقديمهم مستويات عالية، وتحقيق نتائج إيجابية، فضلاً عن اكتساب خبرات جديدة في مثل هذه البطولات العالمية، التي تستقطب النخبة في «القوة البدنية» بجامعات العالم». وكشف الظاهري، عن أن الإمارات ستستضيف بطولة العالم الجامعية للقوة البدنية في يوليو 2026، وهي مدرجة ضمن أجندة الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية، وجاء منح الدولة الاستضافة، بعد النجاح المبهر الذي حققته في استضافة بطولة آسيا الجامعية في القوة البدنية، أغسطس الماضي.

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