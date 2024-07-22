أبوظبي تستضيف أول بطولة لودو حضورياً

المصدر: أبوظبي - البيان

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أقيمت أمس في أبوظبي، أول بطولة للعبة اللودو برعاية وحضور الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية، بالاشتراك مع مجموعة يلا المحدودة ومتجر «هواوي غاليري».

وشارك في البطولة عدد كبير من عشاق اللعبة حضورياً، في أجواء مليئة بالمتعة والإثارة لواحدة من الألعاب والتطبيقات التي تعد الأشهر في عالم الألعاب اللوحية للهواتف المحمولة على مستوى المنطقة. كما شهدت بطولة يلا لودو منافسات قوية وسلسلة من الأنشطة الترفيهية، حيث جمعت لاعبي اللودو لتقدم لهم تجربة استثنائية لا تنسى بحضور العديد من الشخصيات البارزة من عالم الرياضات الإلكترونية والتكنولوجيا.

وأعرب الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية، خلال حفل توزيع الجوائز على الفائزين، عن سعادته بالمشاركة في استضافة بطولة يلا لودو في مدينة أبوظبي، المدينة المعروفة بكونها منارة للثقافة والرياضة. كما أكد الشيخ سلطان بن خليفة، على التزام الاتحاد بدعم ورعاية مجتمع الرياضات الإلكترونية في دولة الإمارات وتوفير منصات تمكن المواهب الشابة من التألق خلالها.

بدوره، أكد صيفي إسماعيل، رئيس مجموعة يلا، حرص المجموعة على توفير تجارب تفاعلية تعزز من تقارب مجتمع الألعاب الإلكترونية، حيث تمثل بطولة يلا لودو فرصة رائعة للاعبين للالتقاء وجهاً لوجه واختبار مهاراتهم والتعبير عن مدى حبهم لهذه اللعبة. واستقطبت هذه الفعالية المتميزة، حشداً كبيراً من الحضور من بينهم عشاق الألعاب الإلكترونية والشركات والأشخاص المؤثرون في قطاع الألعاب، وأتاحت الفرصة للحضور لقاء أبرز اللاعبين وممثلي مجموعة يلا وشركة هواوي، واتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية، ما قدم لهم رؤى متبصرة حول مستقبل الرياضات الإلكترونية وألعاب الهاتف المحمول في المنطقة.

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