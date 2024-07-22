الاتحاد الدولي للشطرنج يحتفي بمئوية التأسيس في باريس

المصدر: باريس - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

نظم الاتحاد الدولي للشطرنج، احتفالية في العاصمة الفرنسية باريس، أمس، بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس الاتحاد الدولي للشطرنج في فرنسا في 1924، بحضور أركادي دفوركوفيتش رئيس الاتحاد الدولي للعبة، ورؤساء الاتحادات القارية، وهشام علي الطاهر، الأمين العام للاتحاد الآسيوي للشطرنج، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لنادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية.

تاريخ

وأكد الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، رئيس الاتحاد الأسيوي للشطرنج، أن الاحتفال بالمئوية يحمل في طياته تاريخاً مجيداً ومسيرة حافلة بالإنجازات، ولحظة تاريخية نستذكر فيها باعتزاز وتقدير تأسيس هذا الاتحاد العريق في باريس التي شهدت ميلاده قبل 100 عام في يوم 20 يوليو 1924.

علاقات

وأضاف: «لعب الشطرنج دوراً كبيراً في جمع الشعوب وتعزيز الروابط الثقافية بينها، وهو ليس مجرد لعبة، بل لغة عالمية تتجاوز الحدود والحواجز، وشهد العالم تطوراً هائلاً في هذه اللعبة الذهنية التي تعزز التفكير الاستراتيجي وتزرع قيم الصبر والانضباط والروح الرياضية».

وتوجه بالشكر إلى جميع رؤساء الاتحاد الدولي للشطرنج منذ تأسيسه في عام 1924 وحتى عام 2024، وأكد الالتزام بمواصلة هذه المسيرة، والعمل على نشر وتطوير الشطرنج في آسيا وحول العالم، وتوفير الفرص لكل موهوب ومهتم بهذه اللعبة، ودعم الأبطال وتحفيز الناشئين ليكونوا جزءاً من عائلة الشطرنج الكبيرة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز