بوغاتشار يفوز بسباق فرنسا للدراجات ويحقق إنجازاً غائباً منذ 1998

المصدر: وكالات

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أصبح تادي بوغاتشار أول متسابق يحرز سباقي إيطاليا وفرنسا للدراجات خلال نفس العام منذ 1998، بعدما توج بالسباق الفرنسي للمرة الثالثة في مسيرته اليوم الأحد، وقد أكد هيمنته عبر الفوز بالمرحلة الأخيرة ليكون الفوز السادس له في نسخة هذا العام.

وتفوق السلوفيني بوغاتشار على حامل اللقب الدنمركي يوناس فينجارد والبلجيكي ريمكو إيفينبول، اللذين أحرزا المركزين الثاني والثالث، على الترتيب، في الترتيب العام للسباق وكذلك في المرحلة الأخيرة.

وفاز الإريتري بينيام جيرماي بالقميص الأخضر لمتصدر ترتيب النقاط بينما أحرز الإكوادوري ريتشارد كاراباز صدارة ترتيب المراحل الجبلية.

وتوج فريق الإمارات، الذي ينتمي له بوغاتشار ، بلقب فئة الفرق، بينما أحرز إيفينبول، الذي فاز بالمرحلة السابعة، القميص الأبيض لأفضل متسابق شاب، وذلك في أول مشاركة له في سباق فرنسا.

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