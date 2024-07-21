دورة باشتاد: نادال يُفرّط بفرصة إحرازه اللقب الأول منذ 2022 بخسارته النهائي

المصدر: أ ف ب

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فرّط الإسباني رافايل نادال المصنّف أوّل عالمياً سابقاً، بفرصة العودة إلى منصة التتويج لأول مرة منذ بطولة رولان غاروس عام 2022، وذلك بخسارته نهائي دورة باشتاد السويدية لكرة المضرب (250 نقطة) أمام البرتغالي نونو بورغيش 3-6 و2-6 الأحد.

وكان الإسباني البالغ 38 عاماً والمتراجع في تصنيف المحترفين إلى المركز 261 بسبب الإصابات التي أبعدته لفترات طويلة عن الملاعب، يخوض النهائي الأول له منذ تتويجه الرابع عشر في بطولة رولان غاروس 2022.

وخسر الفائز بـ22 لقباً كبيراً في مسيرته شوط إرساله 5 مرات في مواجهته الأولى مع البرتغالي البالغ 27 عاماً والمصنف 51 عالمياً، ما تسبب بخروجه مهزوماً في ساعة و27 دقيقة.

وتأتي هذه الهزيمة التي أهدت بورغيش لقبه الاحترافي الأول في أول مباراة نهائية في مسيرته، قبل الاستحقاق الأولمبي في باريس حيث ستقام مسابقات كرة المضرب على ملاعب رولان غاروس.

ويخوض نادال منافسات الفردي، كما الزوجي إلى جانب مواطنه كارلوس ألكاراس (21 عاماً) بطل رولان غاروس وويمبلدون هذا العام.

وعاد نادال لحمل المضرب هذا الأسبوع للمرة الأولى منذ خسارته في الدور الأول من بطولة فرنسا المفتوحة في مايو.

وكان من المقرر أن يلعب نادال أيضًا نصف نهائي منافسات الزوجي السبت إلى جانب النروجي كاسبر رود ضد الثنائي البرازيلي أورلاندو لوز ورافايل ماتوسن لكنه أعلن انسحابه كإجراء احترازي بعد أن أمضى ست ساعات في الملعب خلال مباراتي ربع ونصف النهائي في منافسات الفردي ضد الأرجنتيني ماريانو نافوني (6-7 و7-5 و7-5) والكرواتي دويي أيدوكوفيتش (4-6 و6-3 و6-4).

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