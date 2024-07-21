منتخب الشراع يحرز 5 ميداليات في الأسبوع الدولي لمضيق جبل طارق

المصدر: وام

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فاز منتخبنا الوطني للشراع الحديث بـ 5 ميداليات ملونة بواقع “3 ذهبيات وفضية وبرونزية” في ختام منافسات الأسبوع الدولي البحري العشرين لمضيق جبل طارق والذي أسدل الستار على فعالياته اليوم في المغرب.

شارك منتخبنا بـ6 لاعبين ولاعبات “3 رجال و3 سيدات” في منافسات القوارب الشراعية الكا 4 والكا 6، التي شارك فيها 100 متسابق ومتسابقة من 6 دول أوروبية وأفريقيا إضافة إلى عدد من الأندية المغربية.

ونجح عادل خالد لاعب منتخبنا الوطني في الفوز بميداليتين، ذهبية الكا 6، ضمن منافسات "الماسترز"، وفضية في منافسات الكا 6 في الترتيب العام عموم.

كما قدمت لاعبات منتخبنا الوطني مستو مميزا، حيث نجحت اللاعبة ضحى البشر في الفوز بميداليتين أيضا، عبارة عن ذهبية الكا 6 "بنات" وبرونزية الكا 6 "الترتيب العام" عموم، فيما نجحت الصاعدة مروة الحمادي في الفوز بذهبية منافسات الكا 4 بنات.

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