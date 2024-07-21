جواهر القاسمي: قطاع رياضة المرأة يشهد تحولا ملحوظا في منهجية تطوير اللاعبات

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، أن قطاع رياضة المرأة شهد تحولا ملحوظا في منهجية تطوير اللاعبات والارتقاء بالمستويات الرياضية إلى مراحل متقدمة، فأَضحَت هذه المسيرة نموذجا متكاملا، لدعم مواهب المرأة، وتأهيلها لتحقيق منجزات أكبر بطموحات لا حدود لها.

جاء تصريح سموها تزامنا مع ختام الموسم الرياضي 2023/2024 لنادي الشارقة لرياضة المرأة، الذي حقق إنجازا غير مسبوق هذا الموسم، ببلوغ مجموع الميداليات التي حصدها 533 ميدالية ملونة متجاوزا حصيلة الموسم الماضي، البالغة 335 ميدالية، بزيادة قدرها 198 ميدالية.

وتضمنت الإنجازات 172 ميدالية ذهبية و181 ميدالية فضية و180ميدالية برونزية.

وقالت سموها “ لا تكف قيادة إمارة الشارقة عن السعي من أجل احتضان مواهب المرأة الإماراتية الرياضية، فذلك منهج عهدناه بدعم ومتابعة مستمرة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، فسموّه يقف دائما أمام احتياجات المرأة في هذا القطاع، لتَيَقنه تماماً بأهمية توفير الحاضنة التي لا تلبي فقط طموحاتها في استمرارية الإنجاز بل بناء بيئة تحفظ خصوصيتها وتبني بها مسيرتها بما يدعم دورها الرياضي والاجتماعي أيضا”.

وأضافت سموها " من هذا الإيمان نقطف ثمار الجهود التي تكاتفت وتظل تعمل من أجل استثمار طاقات بشرية هائلة من أجل تعزيز المنجزات في بناء نمط حياة صحي".

ويُعتبر هذا الإنجاز تتويجا عمليا لنهج مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة ونادي الشارقة الرياضي للمرأة في الارتقاء بالرياضة النسائية، كما يعكس رؤية النادي في الوصول إلى منصات التتويج المحلية والدولية، ويؤكد استعداد الفرق الرياضية لخوض التحديات والتنافس الشريف في البطولات.

وجاءت هذه الإنجازات نتيجة للإعداد المكثف، وخطط العمل الدقيقة التي وضعتها الأجهزة الفنية والإدارية لكل لعبة حيث وضعت إدارة النادي برامج واضحة لتعزيز المهارات الرياضية، وتأكيد جاهزية اللاعبات لخوض البطولات من خلال معسكرات إعداد وتجهيز داخلية وخارجية.

وكان النادي أطلق خلال الموسم الرياضي 2023 – 2024، عدة مبادرات ساهمت في تحقيق هذه النتائج المبهرة، أهمها توفير الأجهزة والمعدات الرياضية المختصة، ورفع الموازنة المخصصة للمعسكرات، والحرص على المشاركة في البطولات الخارجية، إضافة إلى حوكمة البرامج التدريبية التي يشرف عليها قسم التخطيط والمتابعة الفنية في المؤسسة.

وانعكست هذه المبادرات التطويرية إيجابا على الأداء العام لفعاليات الموسم.

وفي إطار الصحة العامة تم تفعيل قسم الرعاية الصحية والتغذية الرياضية في نادي الشارقة الرياضي للمرأة، ويشمل أربع شُعب هي الطب الرياضي والتغذية والعلاج الطبيعي والإعداد الذهني والمتابعة النفسية، تحت إشراف مباشر من المختصين والخبراء في هذه المجالات.

واعتبرت سعادة حنان المحمود نائبة رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، حصيلة ما حققته فرق النادي بنهاية موسم 2023/ 2024 ، بمجموع 533 ميدالية ملونة، إنجازا يليق بحجم الطموح ويتناسب مع دعم وتطلعات قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي ، مشيرة إلى أن الموسم كان ناجحا واستثنائيا سواء على صعيد وحجم النتائج والميداليات التي تحققت بزيادة 198 ميدالية عن الموسم الماضي أو على صعيد المكاسب الفنية والإدارية واللوجستية، التي كان أهمها النتائج المشرفة للفرق في النسخة السابعة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، وتفعيل دور المركز العلمي للبحوث وتطوير الأداء الرياضي في وضع خطط دقيقة لتحسين أداء اللاعبات، بجانب افتتاح مركز الشارقة الأولمبي لرياضة المرأة التابع للنادي بمرافقه المتكاملة والفعاليات الناجحة الذي احتضنها.

وقالت إن الزيادة في عدد الميداليات المحققة مؤشر أداء يهمنا، لقياس أثر العمل في نهاية كل موسم، لا سيما بتوزيعها المتكافئ على جميع الألعاب والفئات العمرية للاعبات النادي، مثمنة جهود كافة الأجهزة الفنية والإدارية ومهنئة جميع اللاعبات على هذه الإنجازات التي تستحق الاحتفاء، كما شكرتهن على اجتهادهن وحرصهن على الالتزام بخطط وتعليمات النادي، متمنية لهن موسما قادما مميزا.

وأعربت مي العامري نائب مدير نادي الشارقة الرياضي للمرأة عن سعادتها الكبيرة بحجم الميداليات والبطولات والألقاب التي تحققت هذا الموسم، وقالت إن ما تحقق لم يأت من فراغ ، بل كان وراءه جهد ومتابعة وتخطيط ودعم كبير من قبل القائمين على أمور كل من مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة ونادي الشارقة الرياضي، مؤكدة مواصلة الجهد خلال الموسم المقبل للمحافظة على كل المكتسبات التي تحققت من أجل إضافة المزيد من الإنجازات والمكاسب.

وشهد هذا الموسم حدثا مميزا بافتتاح مركز الشارقة الأولمبي لرياضة المرأة، برعاية كريمة من قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، حيث يمثل المركز إضافة نوعية تهدف إلى تعزيز مسيرة المرأة الرياضية والارتقاء بها من مرحلة الهواية للاحتراف.

ويضم المركز مجموعة من الصالات الرياضية والملاعب المفتوحة والمغلقة، التي شُيدت وفق أعلى المعايير العالمية، إضافة إلى مبنى مخصص لرياضات الدفاع عن النفس مثل التايكواندو والجودو والكاراتيه، ومبنى آخر مخصص للرماية ومبنى للرياضات الفردية، يحتوي على صالات لكرة الطاولة والمبارزة.

كما يضم المركز ملعبين للقوس والسهم “خارجي وداخلي” ومضمارا أولمبيا لألعاب القوى، يُعد الأول من نوعه في الدولة من حيث الخدمات المقدمة، وميدانا للرمي ومركزا للطب الرياضي، يضم عيادة طبية مجهزة، بأحدث المعدات وقاعة متطورة للعلاج وأخرى لتطوير الأداء الرياضي.

وأدى المركز العلمي للبحوث وتطوير الأداء الرياضي، التابع لمؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، الذي افتتح رسميا في فبراير 2024، دورا فعّالا ومحوريا خلال الموسم الرياضي، حيث تم قياس القدرات البدنية والفسيولوجية لكافة لاعبات النادي في مختلف فروعه على مستوى إمارة الشارقة.

وبلغ عدد اللاعبات اللاتي خضعن للاختبارات 584 لاعبة كما تم إجراء 6347 اختبارا لهن من قبل المتخصصين في المركز لتحديد جاهزية ومقومات كل لاعبة حسب كل رياضة.

ونجح الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي الشارقة للمرأة في تحقيق إنجازات رياضية لافتة هذا الموسم بعد غياب دام 8 مواسم، حيث عاد الفريق ليحصد لقب الدوري العام بجدارة، مؤكدا على إمكانياته وتميزه في ساحة البطولات، كما توج أيضا بالمركز الثالث في النسخة السابعة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، التي استضافتها الشارقة في فبراير الماضي رغم المنافسة الكبيرة وقوة الفرق العربية المشاركة.

وعاد فريق سيدات السلة بنادي الشارقة للمرأة إلى الصدارة بفوزه المستحق بكأس الإمارات للسيدات على منافسه التقليدي فريق أكاديمية فاطمة بنت مبارك، بفارق 10 نقاط، حيث انتهت المباراة بنتيجة 73-63.

ولم تقتصر النجاحات على الفريق الأول فقط ،فقد حققت فرق السلة بالنادي نتائج مميزة أخرى هذا الموسم.

وحقق فريق ألعاب القوى بنادي الشارقة للمرأة إنجازات متميزة خلال الموسم، بحصيلة ميداليات بلغت 121 ميدالية “47 ذهبية و45 فضية و29 برونزية”، في حصيلة مشرفة تمثل دليلا على الاهتمام الكبير الذي توليه إدارة النادي لهذه الرياضة الأولمبية الهامة.

وبلغت حصيلة ميداليات فريق الرماية بنادي الشارقة للمرأة هذا الموسم 5 ذهبيات جميعها على المستوى المحلي و8 فضيات منها 6 على المستوى المحلي وميداليتان على المستوى العربي و5 برونزيات جميعها على المستوى المحلي إلى جانب مشاركتين دوليتين في بطولة الأمل الأولمبي للناشئات وجائزة بلغراد الكبرى.

وتعكس هذه النتائج الأداء المتميز الذي أبداه الفريق خلال الموسم، مؤكدا على مكانة نادي الشارقة للمرأة كأحد أبرز الأندية الرياضية في الدولة.

وحقق فريق المبارزة بنادي الشارقة للمرأة إنجازات قياسية هذا الموسم، حيث بلغ إجمالي عدد الميداليات التي حصلت عليها بطلات النادي 63 ميدالية “11 ذهبية و20 فضية و32 برونزية”، ويتوقع أن يشهد الموسم المقبل تحقيق نتائج أكثر تميزا.

وانتزع فريق القوس والسهم مجموعة كبيرة من الميداليات خلال الموسم الرياضي بلغ عددها 153 ميدالية “53 ذهبية و55 فضية و45 برونزية”، خلال المشاركات المحلية والبطولات العربية والدولية التي جرت في كل من الإمارات وجورجيا وأرمينيا وكازاخستان.

وفي لعبة الجودو، حصد النادي مجموعة وافرة من الميداليات الملونة بلغت 96 ميدالية، “37 ذهبية و28 فضية و31 برونزية”.

وشهد موسم الكاراتيه نجاحا كبيرا بحصد الكثير من الميداليات التي حققها النادي سواء خلال مشاركاته المحلية أو العربية أو الخليجية بمجموع 29 ميدالية “7 ذهبيات و9 فضيات و13 برونزية”.

وأنهى فريق التايكواندو بالنادي، الذي يضم مجموعة من اللاعبات الناشئات الواعدات، موسمه بنجاح وتميز وبحصيلة مميزة من الميداليات بلغت 24 ميدالية “4 ذهبيات و8 فضيات و12 برونزية”، خلال مشاركاته على مدار الموسم.

ويتوقع أن تشهد نتائج فريق التايكواندو في النادي الموسم المقبل، طفرة في النتائج مع الارتفاع في المستوى الفني، في ظل الدعم والمتابعة الفنية التي تحظى بها اللعبة بمختلف الفروع.

وحققت لعبة كرة الطاولة هذا الموسم، 11 ميدالية ملونة، “ذهبيتان و4 فضيات و5 برونزيات”.

وكان الفريق الأول بالنادي احتل هذا الموسم وصافة بطولة الدوري العام للسيدات، فيما حصل فريق تحت 15 سنة على المركز الثالث في نفس المسابقة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز