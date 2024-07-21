رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج: نواصل مسيرة تطوير الشطرنج في آسيا والعالم

المصدر: وام

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أكد الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج، العمل على مواصلة مسيرة نشر وتطوير الشطرنج في آسيا وحول العالم، وتوفير الفرص للموهوبين، ودعم الأبطال وتحفيز الناشئين باعتبارهم جزءا من عائلة الشطرنج الكبيرة حول العالم.

وجاء تصريح رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج بمناسبة احتفال الاتحاد الدولي للعبة في العاصمة الفرنسية باريس أمس بمناسبة مرور 100 عام على تأسيسه بفرنسا في عام 1924، بحضور أركادي دفوركوفيتش رئيس الاتحاد الدولي ورؤساء الاتحادات القارية وهشام علي الطاهر، الأمين العام للاتحاد الآسيوي للشطرنج، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لنادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية.

وقال الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان " نحن أمام لحظة تاريخية، نستذكر من خلالها باعتزاز وتقدير تأسيس هذا الاتحاد العريق في باريس التي شهدت ميلاده قبل 100 عام، في يوم 20 يوليو 1924".

وأضاف أن الشطرنج يضطلع بدور كبير في جمع الشعوب وتعزيز الروابط الثقافية بينها، لافتا إلى أن العالم شهد تطورا كبيرا في هذه اللعبة الذهنية التي تعزز التفكير الاستراتيجي وقيم الصبر والانضباط والروح الرياضية.

وأعرب عن شكره لجميع الرؤساء السابقين على جهودهم منذ تأسيس الاتحاد الدولي في عام 1924 وحتى عام 2024.

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