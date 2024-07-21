انطلاقة قوية لمنافسات "أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو" في ريو دي جانيرو

المصدر: وام

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انطلقت الجمعة وسط حضور جماهيري كبير جولة أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو في ريو دي جانيرو والتي تقام على مدار 3 أيام في صالة كاريوكا أرينا بمشاركة 2000 لاعب ولاعبة من مختلف دول العالم، وسط منافسات قوية لفئة الناشئين.

تعتبر جولة ريو دي جانيرو الأكبر من ناحية عدد المشاركين وقوة المنافسة مقارنة بالجولات الماضية، نظراً لشعبية الجوجيتسو في البرازيل وكثرة ممارسيها.

ومن أبرز النتائج الإماراتية مع ختام منافسات اليوم الأول المخصصة لفئة الناشئين، حصول أكاديمية "كوماندو جروب" الإماراتية على المركز الرابع برصيد 35 ألف نقطة، متفوقة على العديد من الأندية والأكاديميات العالمية.

وتختتم الأحد المنافسات مع نزالات فئة المحترفين التي تضم اللاعبين الأكثر خبرة على صعيد اللعبة، من حملة الحزامين البني والأسود من الإمارات والبرازيل وكولومبيا وكازاخستان وغيرها.

وأعرب رودريجو فاليريو مدير العمليات في رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو (AJP ) عن سعادته بإقامة البطولة في موسمها العاشر 2024-2025 في البرازيل، مشيرا إلى أنّ استمرارية البطولة ونجاحها يعود إلى العمل الجاد والمهنية والاحترافية العالية لفريق العمل المشرف على التنظيم وتعاون الشركاء في البرازيل.

وأضاف فاليريو:" تشهد البطولة مستويات مشاركة قياسية وسط تواجد لافت للنجوم الذين حضروا من خارج البرازيل .. قمنا بالتحضير والإعداد للبطولة وفق أعلى معايير الجودة خاصة وأنّ مئات الآلاف على مستوى العالم يتابعون فعالياتها".

وأوضح أن استدامة البطولة في كبرى المدن والعواصم حول العالم يجسد دعم الإمارات لنمو ونشر وتطوير اللعبة مؤكدا أن البطولة تتيح فرصة مثالية للاعبين في جميع أنحاء العالم للتطور وصقل المهارات وقال : " سنبقى ملتزمين بتقديم تجربة رياضية مميزة للجماهير ومحبي لعبة الجوجيتسو في جميع أنحاء العالم".

حضر افتتاح البطولة والمنافسات رافائيل بيتشياني وزير الرياضة والترفيه في مدينة ريو دي جانيرو، وسعادة صالح أحمد السويدي، سفير دولة الإمارات لدى البرازيل وطارق البحري، المدير العام لشركة الرؤية العالمية للإدارة الرياضية، وعدد من الشركاء ومسؤولي الأندية والأكاديميات المشاركة.

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