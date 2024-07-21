انطلاق «أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو» في البرازيل

المصدر: ريو دي جانيرو - البيان

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وسط حضور جماهيري كبير، انطلقت، أول من أمس، جولة ريو دي جانيرو البرازيلية التابعة لسلسلة جولات بطولة أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو، التي تقام على مدار 3 أيام في صالة كاريوكا أرينا، بمشاركة 2000 لاعب ولاعبة من مختلف دول العالم.

حضر افتتاح البطولة والمنافسات صالح أحمد السويدي، سفير الإمارات لدى البرازيل ، ووزير الرياضة والترفيه في مدينة ريو دي جانيرو، رافائيل بيتشياني وطارق البحري، المدير العام لشركة الرؤية العالمية للإدارة الرياضية، وعدد من ممثلي الشركاء ومسؤولي الأندية والأكاديميات المشاركة ووسائل الإعلام.

وتأتي النسخة العاشرة من بطولة أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو، التي تنظمها رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو AJP، في ريو دي جانيرو تعزيزاً لمكانتها على الساحة الرياضية العالمية، كما أنها فرصة للتأكيد على العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والبرازيل، حيث تتزامن هذه النسخة مع مرور عشرة أعوام على انطلاقة البطولة، إضافة إلى الاحتفال بمرور 50 عاماً على العلاقات الواعدة بين البلدين الصديقين، اللذين تربطهما شراكة استراتيجية راسخة، أسهمت في دفع مسيرة التنمية المستدامة، وتحقيق مزيد من الازدهار والتقدم لكلتا الدولتين.

كما تعتبر جولة ريو دي جانيرو، الجولة الأكبر والأبرز من ناحية عدد المشاركين، وقوة المنافسة بالمقارنة مع الجولات الماضية، نظراً لشعبية هذه الرياضة في البرازيل وكثرة ممارسيها، ومع ختام منافسات اليوم الأول المخصصة لفئة الناشئين، نجحت أكاديمية «كوماندو جروب» الإماراتية، في تحقيق المركز الرابع برصيد 35 ألف نقطة، متفوقة على العديد من الأندية والأكاديميات العالمية.

وأعرب رودريجو فاليريو، مدير العمليات في رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو AJP عن سعادته بإقامة البطولة في موسمها العاشر 2024 - 2025 في البرازيل.

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