شباب الأهلي يرشح بوعصيبة لدورة جديدة في «رئاسة الدراجات»

المصدر: دبي ـ علي الظاهري

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أعلن نادي شباب الأهلي عن ترشيح منصور بوعصیبة لمنصب رئاسة اتحاد الدراجات للدورة المقبلة 2024 ـ 2028. ويترأس بوعصيبة اتحاد الدراجات حالياً ، وشهدت الفترة التي يتولى فيها رئاسة اللعبة تأهل أول لاعبة إماراتية في رياضة الدراجات إلى الأولمبياد وهي اللاعبة صفية الصايغ التي تستعد حالياً لأولمبياد باريس 2024 بجانب العديد من النتائج المميزة على الصعيدين القاري والدولي.

ومثل منصور بوعصيبة منتخب الدراجات لاعباً من العام 1986 إلى 1998 ومن أبرز الإنجازات التي حققها عندما كان لاعباً تتويجه بطلاً لمجلس التعاون الخليجي لفئة الكبار عامي 1994 و1995 بجانب المشاركة في أولمبياد برشلونة 1992، وفي الجانب الإداري، تولى الإشراف على لعبة الدراجات في نادي شباب الأهلي من 2014 إلى 2017 وكان في الفترة نفسها مديراً عاماً لفريق سكاي دايف للدراجات.

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