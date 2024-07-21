فعاليات الصيف الرياضية.. منجم مواهب وأسلوب حياة صحي

المصدر: دبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تحقق الأنشطة والفعاليات الصيفية الجارية حضوراً لافتاً ومتنوعاً خلال العطلة الصيفية التي تستمر حتى نهاية أغسطس المقبل، وسط مشاركة كبيرة من الفئات المجتمعية، ما يسهم في تعزيز تعميم أسلوب حياة نشط وصحي.

ودعا مسؤولون إلى الانخراط في هذه الفعاليات لما لها من أثر في تعزيز مفاهيم الصحة المجتمعية، وملء أوقات الفراغ بأنشطة وممارسات مفيدة، إذ تشكل هذه الأنشطة منصة مثالية وسنوية لاستيعاب طاقات الشباب والكشف عن مواهبهم.

ويرسخ عالم دبي للرياضة الذي ينظمه مركز دبي التجاري العالمي بالاشتراك مع مجلس دبي الرياضي سنوياً، مفهوم الحياة الصحية المليئة بالنشاط والحيوية، والذي أصبح ملتقى عشاق الرياضة والنشاط البدني، ومكاناً للتنافس الرياضي الجميل والتعارف بين مختلف مكونات المجتمع.

وتعمل 14 أكاديمية رياضية متخصصة على استقطاب وتطوير المواهب من الناشئين والبراعم داخل ملاعب عالم دبي للرياضة، الذي ينظمه مركز دبي التجاري العالمي بالاشتراك مع مجلس دبي الرياضي للعام الرابع عشر على التوالي. ويضم عالم دبي للرياضة 46 ملعباً عالمي المستوى، على مساحة 300 ألف قدم مربع، لتلبية رغبات محبي ممارسة الرياضة والنشاط البدني في 10 ألعاب متنوعة.

وفي أبوظبي، أطلقت مجموعة أدنيك بالشراكة مع مجلس أبوظبي الرياضي، النسخة الثالثة والأكبر من فعاليات «صيف أبوظبي الرياضي» بمركزي أدنيك أبوظبي وأدنيك العين.

وتشهد منطقة الظفرة العديد من الفعاليات المتنوعة، إذ أعلن نادي الظفرة للرماية انطلاق فعاليات البرنامج الصيفي الرابع لهذا العام تحت شعار «صيفنا أخضر مستدام».

وتنظم إمارة الشارقة النسخة العاشرة من «البرنامج الصيفي» الذي أطلقه مجلس الشارقة الرياضي، ويشمل العديد من الفعاليات الترفيهية والرياضية والتثقيفية والرحلات والمسابقات وورش العمل والمسابقات المشتركة بمشاركة منتسبي «16» من أندية الإمارة الرياضية والتخصصية.

وفي إمارة رأس الخيمة، أطلقت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، ممثلة في إدارة الإعلام والعلاقات العامة، فعاليات برنامج «أصدقاء الشرطة الصيفي 2024 لطلبة المدارس»، للفئة العمرية من 9 أعوام إلى 16 عاماً بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي.

كما تشهد إمارة الفجيرة العديد من الأنشطة الصيفية الترفيهية المتنوعة، حيث حظيت فعاليات «مخيم نادي الفجيرة العلمي» في نسخته الثالثة مشاركة كبيرة من الفئات المجتمعية.

وأعلنت القيادة العامة لشرطة الفجيرة إطلاق الدورة الصيفية «أجيال الشرطة» المخصصة لطلبة المدارس في دورتها الـ19 والدورة الـ5 للطالبات.

وقال سعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي: «إن دولة الإمارات أصبحت وجهة عالمية مفضلة للزيارة والمشاركة في الفعاليات على مدار العام بفضل توفر البنية التحتية عالمية المستوى والمؤهلة لاستضافة جميع الفعاليات الخارجية والداخلية، بما فيها الرياضات الثلجية».

وتابع: «إن الفعاليات الصيفية التي تشهدها الدولة سنوياً لها أثر ملموس وإيجابي في تعزيز الوعي بأهمية ممارسة الرياضة والمشاركة المجتمعية في الأنشطة البدنية والبرامج الترفيهية والتثقيفية المتنوعة. وعلى مدار السنوات الماضية تحقق هذه الفعاليات في إمارة دبي، والتي ينظمها المجلس بالتعاون مع العديد من الجهات الأخرى، نتائج إيجابية نرى أثرها واضحاً في الاستفادة الكبيرة لمختلف فئات المجتمع».

وأكد عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي أهمية الأنشطة الصيفية ودورها المحوري في تطوير المهارات والقدرات وممارسة الأنشطة الرياضية والبدنية للارتقاء بجودة الحياة، وتمكين أفراد المجتمع من ممارسة الهوايات المختلفة في أجواء محفزة وإيجابية.

وأضاف: حريصون من خلال فعاليات «صيف أبوظبي الرياضي»، و«صيف العين الرياضي» بالتعاون مع مجموعة أدنيك على توفير الأجواء الملائمة لممارسة الأنشطة الرياضية، وتحقيق الأهداف المرجوة، بما يتوافق مع جميع المستويات، وسط الإقبال الكبير من كافة فئات المجتمع على هذه الفعاليات.

إلى ذلك، وصفت خلود الجنيبي الأمين العام لاتحاد الإمارات للرياضة للجميع، الفعاليات الصيفية بأنها منصة مهمة لتعزيز الحراك المجتمعي، وتنمية المهارات، وتقديم البرامج المميزة في العطلة الصيفية على مستوى جميع إمارات الدولة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز