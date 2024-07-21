مدرب منتخب السلة الأمريكي كير يوصي فريقه بالتركيز دفاعياً

المصدر: لندن - رويترز

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يضم منتخب كرة السلة الأمريكي المشارك في أولمبياد باريس الصيفي الكثير من النجوم والمتميزين، ويقول المدرب ستيف كير إن فريقه نتيجة لذلك لن يواجه صعوبات في تسجيل النقاط خلال الدورة.

لكن المدرب تساءل عن مدى قدرة فريقه على التفوق دفاعياً وحرمان المنافسين من أي فرصة للوصول إلى شباكه. وقال كير للصحافيين خلال تدريبات فريقه في لندن أمس: «الدفاع ثم الدفاع ثم الدفاع».

سنحرز النقاط. نملك كل هؤلاء اللاعبين الذين يمكنهم تسجيل النقاط. والاهتمام لابد أن ينصب على الدفاع. ويرى كثيرون أن تشكيلة فريق كير المكونة من 12 لاعباً هي الأفضل على مر العصور بالنظر لوجود النجوم الكبار ليبرون جيمس وستيفن كوري وكيفن دورانت، بينما يسعى الفريق للفوز بالذهبية الأولمبية للمرة الخامسة على التوالي. والمشكلة بالنسبة لكير هي الوصول للتشكيلة الأفضل.

وقال المدرب «سنفعل كل ما يساعدنا على تحقيق أفضل دفاع في مواجهة منافسينا».

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