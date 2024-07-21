نادال إلى نهائي بطولة للمرة الأولى منذ عامين

المصدر: باشتاد - أ ف ب

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تأهل الإسباني رافايل نادال إلى نهائي إحدى دورات اللاعبين المحترفين «أيه تي بي» للمرة الأولى، منذ تتويجه ببطولة فرنسا المفتوحة عام 2022، بفوزه، أمس، على الكرواتي دويي أيدوكوفيتش الصاعد من التصفيات بثلاث مجموعات في الدور نصف النهائي من دورة باشتاد السويدية لكرة المضرب (250 نقطة).

وغداة مباراته الماراثونية في المربع الذهبي حين احتاج إلى قرابة 4 ساعات للفوز على الأرجنتيني ماريانو نافوني اختبر الإسباني ابن الـ 38 عاماً مرة جديدة حدوده القصوى على الملاعب الترابية، واحتاج إلى ساعتين و12 دقيقة، للتغلب على أيدوكوفيتش المصنف 130 عالمياً، والذي لم يسبق له أن تجاوز أكثر من دورين قبل مشاركته في باشتاد.

وقلب نادال تأخره بالمجموعة الأولى إلى فوز مستحق 4 - 6 و6 - 3 و6 - 4، ليعود لخوض المباراة النهائية في الدورة التي أحرز لقبها عام 2005 عندما كان يبلغ 19 عاماً.

قال نادال «كانت مباراة صعبة للغاية. لقد كانت صعبة جداً بصراحة، لكني وجدت طريقة للبقاء على قيد الحياة والتأهل إلى النهائي بعد فترة طويلة من دون تحقيق ذلك، لذا فهذه أخبار رائعة، وأنا سعيد جداً بذلك».

شعور رائع

وتابع الإسباني الذي تراجع تصنيفه إلى المرتبة 261 بعد سلسلة من الإصابات: «إنه شعور رائع دائماً أن أعود إلى النهائي. فزت بأربع مباريات متتالية، وهو أمر لم أتمكن من تحقيقه منذ عامين».

وأضاف «لقد حدثت أشياء كثيرة. ما زلت في عملية استعادة الكثير من الأشياء، التي فقدتها لأني خضعت لعملية جراحية مهمة جداً في الورك منذ عام تقريباً، لذا فإن الأمور لا تسير بهذه السهولة، لكنني أقاتل. لقد ناضلت خلال الدورة بأكملها للوصول إلى ما أنا عليه اليوم».

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