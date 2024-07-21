علي ضاوي بطل الأبطال في «الإمارات لبناء الأجسام»

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

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توج الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس مجلس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، أبطال بطولة الإمارات لبناء الأجسام، التي تقام بمسرح المركز الإبداعي بالفجيرة، وذلك ضمن فعاليات مهرجان دبا كلاسيك الرياضي، وجاء حفل الافتتاح مبسطاً وأنيقاً، بحضور سالم خميس الصريدي، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وتمكن لاعب المنتخب الوطني الإماراتي علي ضاوي من نيل لقب بطل أبطال الفيزيك، إضافة إلى فئة 178 سنتمتراً في بطولة الإمارات للمواطنين والمقيمين، وعلى صعيد اللاعبين المقيمين نال الإيراني محمد علي محمد خزائي لقب بطل أبطال الكلاسيك فيزيك، وفاز راشد المهيري بذهبية الفيزيك 175 سنتمتراً.

وفي أبرز نتائج بناء الأجسام فاز أحمد بدر العوضي بذهبية الشباب للكلاسيك، والعماني إبراهيم الشحي بذهبية كلاسيك 170 سنتمتراً، والمصري محمد أسامة بذهبية كلاسيك بناء الأجسام 175 سنتمتراً.

تطور

بدوره وصف الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية راعي البطولة، المستوى الفني، الذي قدمه اللاعبون بالمميز خلال منافسات بطولة الإمارات لبناء الأجسام، مؤكداً أن ذلك يبشر بمستقبل مبهر لبناء الأجسام الإماراتية، ومثمناً الدور المحوري للجنة المنظمة للبطولة والجهود التي تبذلها في إنجاح الحدث الرياضي، واصفاً مهرجان دبا الرياضي بأنه أصبح يشكل إضافة فنية مهمة لبناء الأجسام الإماراتية.

وقال الشيخ عبدالله الشرقي: «منافسات تحدي دبا الرياضي تطورت كثيراً من بطولة لأخرى، لافتاً إلى أن الحضور الجماهيري الكبير زاد من حماس اللاعبين، ورفع من معنوياتهم، مشيراً إلى أن استمرارية التنافس والتنظيم العالي أسهم بمواصلة النجاح»، مؤكداً أن إقامة بطولة الإمارات لبناء الأجسام في أكثر من مدينة أسهم بالترويج لها، بعد أن أقيمت عدة نسخ منها في مدينة دبا الفجيرة، ثم في دبي وصولاً إلى الفجيرة.

نجاح

من جهته، قال رئيس اللجنة المنظمة سالم خميس الصريدي: «يسعدنا النجاح الذي يحققه المهرجان، وإن مشاركة عدد كبير من اللاعبين وحضور جمهور واسع للتشجيع والمتابعة يعكس مكانتها الرياضية والمجتمعية»، وتابع: «اليوم الأول شهد حضور جمهور غفير بلغ 800 مشجع، إضافة إلى أكثر من 100 من المدربين والإداريين، وشهد المهرجان تسجيل 310 لاعبين في بطولتي الإمارات، وتحدي دبا كلاسيك لبناء الأجسام والفيزيك، و52 لاعباً في مصارعة الذراعين، مما يعد رقماً مميزاً بعدد المشاركين، وقاد منافسات بطولة الإمارات 17 حكماً.

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