«ألعاب القوى» و«الشرطة الرياضي» يبحثان تعزيز التعاون

المصدر: دبي - البيان

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بحث وفد من اتحاد الشرطة الرياضي بوزارة الداخلية تعزيز التعاون مع اتحاد الإمارات لألعاب القوى، خلال زيارة قام بها وفد الاتحاد الرياضي إلى مقر اتحاد ألعاب القوى في دبي، وذلك في إطار تحديث المنظومة الرياضية، وبحث اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك، وتعزيز قدرات ومهارات المواهب في رياضات ألعاب القوى للوصول إلى أفضل النتائج في البطولات المحلية والخليجية والدولية.

حضر الاجتماع اللواء الدكتور محمد عبدالله المر، رئيس اتحاد الإمارات لألعاب القوى، والعميد د.عمر محمد الخيال، مدير إدارة اتحاد الشرطة الرياضي، رئيس اللجنة الرياضية بوزارة الداخلية، وعدد من الضباط بوزارة الداخلية، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة من اتحاد الإمارات لألعاب القوى.

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