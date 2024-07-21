«صيف الشارقة للشطرنج السريع» اليوم

المصدر: الشارقة - البيان

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تنطلق مساء اليوم بطولة صيف الشارقة للشطرنج السريع الخاطف وذلك ضمن برنامج النشاط الصيفي لنادي الثقة تحت شعار «عطلتنا غير» بالتعاون مع نادي الشارقة الثقافي للشطرنج وإشراف مجلس الشارقة الرياضي. يشارك في البطولة 100 لاعب ولاعبة.

وأكد الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس مجلس إدارة نادي الثقة أن رياضة الشطرنج من الرياضيات الجديدة التي ضمها النادي ولاقت إقبالاً كبيراً مشيراً إلى أن الهدف من هذه المشاركات هو تدريب وتطوير القدرات الذهنية والبدنية والاجتماعية والنفسية لأصحاب الهمم.

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