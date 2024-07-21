«فيكتوري 7» يسعى للتتويج مع ختام جائزة باليرمو إكس كات

المصدر: باليرمو (إيطاليا) - البيان

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يسدل الستار اليوم في إيطاليا على فعاليات جائزة باليرمو الكبرى للزوارق السريعة -إكس كات- الجولة الثانية من بطولة العالم 2024، التي تستضيفها مدينة باليرمو على مياه (البحر التيراني) بمشاركة 10 زوارق تمثل النخبة في رياضة الزوارق السريعة. وشهدت أروقة البطولة العالمية يوم أمس تطورات متسارعة تم على إثرها تعديل البرنامج الزمني لمنافسات جائزة باليرمو بالكامل، حيث قررت اللجنة المنظمة إلغاء برنامج اليوم الأول والاكتفاء فقط بتصفيات سباق أفضل زمن في الفترة المسائية لتحديد المنطلقين في السباق الرئيسي للجولة والمقرر اليوم الأحد وإلغاء السباق الرئيسي الأول الذي كان مقرراً له يوم أمس.

ويأمل فريق فيكتوري بقيادة الثنائي سالم العديدي وعيسى آل علي تحقيق العلامة الكاملة في السباق اليوم وتعزيز موقف الفريق في الصدارة التي يحتلها برصيد 65 نقطة ليواصل مشواره نحو حلم معانقة اللقب وإهداء نادي دبي الدولي للرياضات البحرية وفريق فيكتوري النجمة السادسة في البطولة العالمية التي انطلقت للعالم من شواطئ دبي عام 2010.

وعلى ضوء التعديلات التي طرأت في البرنامج الزمني للجولة الثانية، سيواجه فريق فيكتوري 7 في المعترك اليوم 9 زوارق أخرى تحمل نفس الطموح والأهداف في المنافسة على اللقب وتمتلك حظوظها أيضاً خاصة وسط تقلبات (البحر التيراني) وصعوبة كورس ومسار السباق في البحر المفتوح.

جاهزية

وقال أحمد علي السميطي مدير إدارة فيكتوري في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية أن الفريق في قمة الجاهزية لخوض غمار المنافسات المرتقبة في اليوم الختامي لجائزة باليرمو، مؤكداً أن الروح المعنوية لدى الثنائي العديدي وآل علي في قمتها رغم التعديلات التي طرأت في جدول وبرنامج الجولة.

وتمنى أحمد علي السميطي التوفيق لفريق فيكتوري وفرق الإمارات وجميع المتنافسين في السباق الرئيسي في الجولة والذي تم تحديده اليوم في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً بالتوقيت المحلي في إيطاليا الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

الجدير بالذكر أن قائمة الزوارق المشاركة تضم 10 زوارق هي: فيكتوري 7 وفزاع 3 والفجيرة 96 (الإمارات) وسويكات 2 (السويد) واوريليو 88 (بلجيكا) وكونسول بروكرز 22 وبلو بانكا 20 (إيطاليا) وبريطانيا 8 (بريطانيا) و8 كيو 17 (الكويت) وترابل تو 10 (أستراليا وإيطاليا).

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