«أبوظبي للشراع» يستعد لبطولتي إيطاليا وسيشل

المصدر: إزمير (تركيا) - البيان

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اختتم فريق أبوظبي للشراع الحديث معسكره التدريبي في مدينة إزمير التركية استعداداً للمشاركة في كأس الأورا على بحيرة لاجاردا الإيطالية المقام خلال الفترة من 10 إلى 12 أغسطس المقبل، والبطولة الأفريقية بجمهورية سيشل في سبتمبر المقبل.

ووضع فريق أبوظبي بصمة مهمة عبر معسكره في تركيا بإحراز نجمه عبدالله الزبيدي للمركز الثاني في البطولة التنشيطية للأوبتيمست فئة الفردي في ظل مشاركة قوية من 28 قارباً من الإمارات وتركيا، إضافة لتقديم مستويات عالية في فئة الفرق التي تعد من الفئات الصعبة لفئة الأوبتيمست.

الجدير بالذكر أن الأوبتيمست هي أولى فئات الشراع الحديث والتي تقود لاحقاً للفئات الأولمبية الأقوى.

نجاح

وأعرب سالم الرميثي مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية عن سعادته بنجاح المعسكر وتحقيقه لأهم أهداف المشاركة وهي دخول المتسابقين الستة غمار وأجواء تدريب مشابهة في مكان مثالي لهذه الفئة وقال: يعد شاطئ سفريسا مثالياً لإقامة التدريبات، حيث إن المنطقة مفتوحة على البحر ومعرضة لأنواع مختلفة من الرياح، وساعد ذلك المتسابقين على صقل مهارتهم بشكل أفضل. وأكد سالم الرميثي أن الأكاديمية في النادي تتبع منهجاً ثابتاً في إعداد الفريق وتجهيزه من أجل المشاركات الخاصة بفريق أبوظبي لاحقاً وأيضاً إعداد العناصر للمشاركة مع المنتخبات الوطنية للشراع، مشدداً على أن النادي سيظل دوماً رافداً مهماً للمنتخبات عبر المواهب التي يقدمها وبشكل سنوي في مختلف فئات الشراع الحديث.

وكان فريق أبوظبي قد شارك بنجومه الشبان عبدالله الزبيدي، خليفة الرميثي، زايد الحوسني، حمد المهيري، ذياب المهيري وراشد النيادي.

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