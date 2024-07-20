منتخبنا للشاطئية يفوز على نظيره الجورجي ويتأهل لنهائي "كأس باتومي" الدولية

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

تأهل منتخب الإمارات لكرة القدم الشاطئية إلى نهائي بطولة كأس باتومي الدولية بعد فوزه على منتخب جورجيا، مستضيف البطولة، 6-5 في مباراة نصف النهائي التي جمعت بينهما اليوم .

وواصل منتخب الإمارات مسيرته الناجحة في البطولة التي تنظمها اللجنة التنفيذية الدولية للكرة الشاطئية، ويخوضها في إطار استعداداته لخوض الاستحقاقات المقبلة، وعلى رأسها تصفيات كأس العالم بسيشل في مايو عام 2025.

أحرز أهداف منتخبنا كل من محمد عبيد، وعبدالله عباس (هدفين) وأحمد بشر (هدفين)، ووليد بشر.

ويلتقي منتخب الإمارات في المباراة النهائية، غداً مع نظيره الأوكراني في مباراة مكررة من الدور الأول حيث تأهل المنتخبان معاً من المجموعة الثانية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز