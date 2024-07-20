"جائزة باليرمو للزوارق السريعة" تعدل برنامج منافساتها وتكتفي بالسباق الرئيسي غداً

المصدر: وام

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قررت اللجنة المنظمة لمنافسات “جائزة باليرمو الكبرى للزوارق السريعة” (إكس كات- الجولة الثانية من بطولة العالم 2024) تعديل البرنامج الزمني للمنافسات والاكتفاء بالسباق الرئيسي ليوم غد الأحد وتشارك فيه 10 زوارق تمثل النخبة في رياضة الزوارق السريعة من بينها 3 من الإمارات هي "فيكتوري 7" و"فزاع 3" و"الفجيرة 96".

وبعد إلغاء اللجنة المنظمة لبرنامج اليوم الأول، بسبب الظروف الجوية وتقلبات البحر، اليوم قررت الاكتفاء بتصفيات سباق أفضل زمن في الفترة المسائية لتحديد المنطلقين في السباق الرئيسي للجولة غداً الأحد.

ويحتل فريق "فيكتوري" بقيادة الثنائي سالم العديدي وعيسى آل علي الصدارة برصيد 65 نقطة قبل انطلاق منافسات السباق.

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