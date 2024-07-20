إنجاز تاريخي لنادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس في بطولة غرب آسيا

المصدر: عمان ـ البيان

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حقق لاعبو نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس إنجازاً تاريخياً في رياضة الجودو خلال مشاركته في بطولة غرب آسيا للجودو والتي أقيمت في العاصمة الأردنية عمان.

ونجح لاعبو النادي في إحراز ست ميداليات ملونة وهي عبارة عن ذهبية، وخمس ميداليات فضية وكأس المركز الثالث لفئة البراعم وسط مشاركة أكثر من 600 لاعب من مختلف دول قارة آسيا

وأهدى مجلس إدارة النادي برئاسة أحمد عبدالرحمن العويس الإنجاز التاريخي إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، للدعم الكبير والذي مهد لوصول لاعبي النادي لمنصات التتويج الدولية.

وأكد العويس أن لاعبي الجودو تمكنوا من تقديم مستويات فنية مميزة تبشر بمستقبل واعد وأنه سيتم تعزيز الجهود التدريبية لمواصلة تطوير اللاعبين للمزيد من التميز والإبداع.

وثمن العويس جهود مجلس الشارقة الرياضي واتحاد الإمارات للجودو للدعم والمتابعة المميزتين وإدارة التدريب الرياضي للنادي والتي أسهمت بشكل فاعل بتحقيق الإنجاز، ومشيداً بجهود الجهازين الفني والإداري، وشاكراً تعاون أولياء أمور اللاعبين.

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