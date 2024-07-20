إدارة الألعاب الجماعية بنادي الشارقة توزع الحقائب الإدارية

المصدر: دبي – فائز بجبوج

ت + ت - الحجم الطبيعي

عقدت إدارة الألعاب الجماعية بنادي الشارقة اجتماعها الدوري الأول، تحضيراً للموسم الرياضي الجديد 2024-2025، بمقر النادي في الشارقة.

وذلك عقب اعتماد أسماء أعضاء الإدارات التابعة للنادي، وترأس الاجتماع محمد عبيد الحصان عضو مجلس إدارة نادي الشارقة، رئيس إدارة الألعاب الجماعية، وبحضور أعضاء الإدارة الجدد جاسم محمد، وحمد صالح آل علي، ومأمون الضروس المدير التنفيذي.

ورحب محمد عبيد الحصان بالأعضاء، ونقل لهم تحيات رئيس مجلس إدارة النادي، خالد عيسى المدفع، وتمنياته لهم بالتوفيق في مهامهم.

كما توجّه الحصان بالشكر إلى مجلس إدارة نادي الشارقة السابق، برئاسة علي سالم المدفع، وأعضاء مجلس الإدارة السابقين، وإلى عدنان الخيال عضو إدارة الألعاب الجماعية في الدورة السابقة، على جهودهم المقدرة، ودورهم المميز في النجاحات التي تحققت على مدار السنوات الماضية.

وقدّم الحصان شكره وتقديره لمجلس الشارقة الرياضي، برئاسة سعادة عيسى هلال الحزامي، على الاهتمام الكبير بتطوير الألعاب الجماعية في كافة أندية الإمارة الباسمة، ونادي الشارقة على وجه الخصوص، مشيداً بالدعم والمتابعة من مجلس إدارة النادي، الذي يعمل على توفير كافة احتياجات الفرق الرياضية.

وتم خلال الاجتماع توزيع المناصب، حيث تم تكليف جاسم محمد بالإشراف على لعبة كرة اليد، وحمد صالح بالإشراف على لعبة كرة السلة، وطلب رئيس الإدارة من كل مشرف تقديم مقترحاته وتصوراته للموسم الجديد، وناقش الاجتماع تشكيل الأجهزة الإدارية والفنية لفرق الألعاب الجماعية للموسم الجديد لاعتماده.

كما اطلع الاجتماع على احتياجات الفرق الرياضية من أدوات ومعدات وملابس رياضية، والتحضير الجيد، تأهباً لانطلاق الموسم الجديد، كما تم استعراض الجدول المالي العام للإدارة.

وتمنى رئيس الألعاب الجماعية التوفيق والنجاح للأجهزة الفنية والإدارية في الموسم الجديد، الذي يطمح فيه النادي لمواصلة الإنجازات والنتائج الإيجابية التي حققها الملك في المواسم الماضية.

وأضاف «ندرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا في الحفاظ على المكتسبات خلال المرحلة المقبلة، لذلك نحرص على متابعة التفاصيل الإدارية والفنية، والتأكد من اكتمال كافة التجهيزات والتحضيرات، وبداية التدريبات التي تسبق انطلاقة الموسم».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز