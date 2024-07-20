‏بطولة الإمارات لبناء الأجسام تنطلق في الفجيرة اليوم

المصدر: الفجيرة - البيان

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تنطلق، عند الساعة التاسعة صباح اليوم، منافسات بطولة الإمارات لبناء الأجسام والفيزيك، التي تقام ضمن فعاليات مهرجان دبا الرياضي (تحدي دبا كلاسيك)، الذي يشرف على تنظيمه اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية.

وتقام منافساته في مسرح مركز الفجيرة الإبداعي. واختتمت، أمس، منافسات بطولة دبا لمصارعة الذراعين، التي أقيمت منافساتها بحضور اللبناني كريم العنداري رئيس الاتحاد العربي لمصارعة الذراعين، وعضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام الإماراتية، فيصل الغيص الزعابي، بمشاركة 52 لاعباً.

وأسفرت أبرز نتائج بطولة مصارعة الذراعين، عن فوز اللاعب فائز معتصم في ذهبية الماسترز لليد اليمنى للرجال، ومحمد عبد الرحمن بذهبية اليد اليمنى لوزن 95 كيلوغراماً، وكاولشفيلي بذهبية 105 كيلوغرامات، وفاز عبد الرحمن نصر بذهبية اليد اليمنى لوزن 75 كيلوغراماً، وفي الشباب، فاز أحمد سليمان لفئة اليد اليمنى.

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