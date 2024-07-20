ريان أحمد يحقق إنجازاً جديداً لغولف الإمارات

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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في إنجاز جديد لغولف الإمارات، تأهل لاعب منتخب الإمارات لناشئي الغولف، ريان أحمد، الذي يبلغ من العمر 16 ربيعاً، إلى نهائي بطولة أمريكا الرئيسة لهواة الغولف 2024، التي ستقام بنسختها 124، خلال الفترة من 12 حتى 18 أغسطس المقبل، على أرض ملعب هازلتين ناشيونال للغولف بولاية مينيسوتا الأمريكية.

والبطولة يشارك فيها اللاعبون بناء على دعوة الاتحاد الدولي للغولف، ووفق تصنيفاتهم العالمية (WAGR).

جاء الإنجاز عقب تصدر ريان البطولة بالتصفية الثانية والتأهيلية بجولتها الثانية قبل النهائية، والتي أقيمت أول من أمس، بواقع 69 ضربة، وبمعدل 3 ضربات تحت المعدل، متفوقاً على أكثر من 500 لاعب من الناشئين تحت 18 سنة، الأفضل حول العالم من العديد من الجنسيات، ولاعبنا ريان العربي الوحيد الذي يتأهل في هذه البطولة، التي تقام سنوياً، رغم مشاركته الأولى بهذا المحفل العالمي.

وبارك اللواء «م» عبد الله السيد الهاشمي نائب رئيس اتحاد الإمارات للغولف، هذا الإنجاز والتفوق على المستوى الدولي، وهو الأول من نوعه على المستوى العالمي، واعتبر الفوز خطوة أولى في طريق التفوق، والانتقال من الخليجية والعربية والقارية إلى العالمية، معتبراً أن الإنجاز سيمثل حافزاً لجميع أبنائنا ولاعبينا في الدول العربية، لبلوغ المصاف الدولية في هذه الرياضة.

إنجاز

وقال اللواء «م» عبد الله السيد الهاشمي: «إن هذا الإنجاز يعتبر ترجمة حقيقية لاستراتيجيتنا في اتحاد الإمارات للغولف، بقيادة الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، والتي تستشرف الوصول للعالمية، بعد أن تم نشر اللعبة والارتقاء بلاعبيها وصقلهم، من خلال الدورات التخصصية، ومشاركتهم في البطولات بمختلف مواقعها».

واستطرد الهاشمي قائلاً: «وهذا الإنجاز يعزز ثقتنا بلاعبينا، ونحن قبل يومين كنا على موعد مع إنجاز جديد، بحصول لاعبة منتخبنا الناشئة سارة على أبو بكر على المركز الـ 16، والتأهل لنهائي بطولة «إسكتلندا المفتوحة» للمواهب الناشئة في رياضة الغولف».

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