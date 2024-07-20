نادي الشارقة يحتفل باليوم العالمي للشطرنج

المصدر: البيان - الشارقة

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ينظم نادي الشارقة الثقافي للشطرنج أنشطة وفعاليات متنوعة، بمناسبة اليوم العالمي للشطرنج، اليوم، وبالتعاون مع مؤسسة الأرشيف والمكتبة الوطنية التابعة لديوان الرئاسة في أبوظبي، عدداً من الأنشطة والفعاليات المتعلقة باللعبة.

حيث ينظم النادي معرض الصور والوثائق الشطرنجية، من الساعة الثالثة عصراً، حتى الثامنة مساء، كما ينظم النادي محاضرة عن تاريخ الشطرنج الإماراتي، من الساعة الرابعة عصراً، حتى الخامسة، ثم بعد ذلك تنطلق بطولة الشطرنج الخاطف الدولية، من الساعة الخامسة حتى الثامنة مساء.

وبالمناسبة نفسها، ستكون هناك محاضرة شطرنجية بمقر هيئة الطرق والمواصلات بالشارقة، بعد غدٍ بناء على طلب هيئة الطرق والمواصلات بالشارقة.

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