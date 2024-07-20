«فيكتوري 7» يتطلع لمواصلة صدارة «إكس كات» اليوم

المصدر: باليرمو - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تتجه أنظار عشاق الرياضات البحرية، مساء اليوم، إلى إيطاليا التي تشهد إقامة السباق الرئيسي الأول لجائزة باليرمو الكبرى للزوارق السريعة - إكس كات - الجولة الثانية من بطولة العالم 2024 التي انطلقت أمس بمشاركة 10 زوارق، يتقدمها سفراء رياضة الإمارات في فرق فيكتوري 7 وفزاع 3 والفجيرة 96.

ويتطلع قائدا زورق فيكتوري 7 الثنائي سالم العديدي وعيسى آل علي إلى تسجيل نتيجة رائعة في السباق الرئيسي الأول اليوم، والذي سيبدأ في تمام الساعة السادسة بتوقيت الإمارات الرابعة عصراً بالتوقيت المحلي في إيطاليا، وذلك من أجل الاستمرار في المشوار نحو اللقب بالمحافظة على صدارة الترتيب العام، والتي يجلس الفريق في قمتها برصيد 65 نقطة.

ويعمل بطلانا الحاصلان على اللقب مع الفريق عام 2017 إلى تكرار الفوز بالمركز الأول مرة أخرى هذا العام بعدما نجحا في حصده خلال السباق الثاني في جائزة الفجيرة، التي جرت شهر مارس الماضي، وتعزيز موقف الفريق قبل الختام المرتقب لجائزة باليرمو يوم غد الذي يشهد إقامة منافسات السباق الرئيسي الثاني.

تنافس

ويدرك ثنائي فيكتوري 7 أن مهمة الفريق لن تكون سهلة أمام باقي المنافسين، والذين استعدوا جيداً لخوض المحطة الإيطالية ومن بينها صاحب المركز الثاني في الترتيب العام زورق سويكات 2 (السويد) برصيد 61 نقطة .

والثالث في الترتيب العام زورق الفجيرة 96 برصيد 48 نقطة والرابع زورق اوريليو 88 (بلجيكا) برصيد 40 نقطة والخامس زورق كونسول بروكرز 22 (إيطاليا) برصيد 30 نقطة والسابع زورق بريطانيا 8 برصيد 22 نقطة والثامن زورق الكويت (كيو 17) برصيد 12 نقطة.

وكانت الجولة الثانية من بطولة العالم -اكس كات قد افتتحت يوم أمس وتم الإعلان عن قائمة الزوارق المشاركة والتي وصل عددها إلى 10 زوارق هي :

فيكتوري 7 وفزاع 3 والفجيرة 96 (الإمارات) وسويكات 2 (السويد) واوريليو 88 (بلجيكا) وكونسول بروكرز 22 وبلو بانكا 20 (إيطاليا) وبريطانيا 8 (بريطانيا) و8 كيو 17 (الكويت) وترابل تو 10 (استراليا وإيطاليا).

ووصل إلى إيطاليا عضوا مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية محمد عبدالله حارب الفلاحي المدير التنفيذي وخالد خميس بن دسمال لمتابعة فعاليات جائزة باليرمو -إكس كات 2024.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز