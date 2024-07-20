الرحومي عضواً في «طبية البارالمبية الآسيوية»

المصدر: دبي - البيان

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اختارت اللجنة البارالمبية الآسيوية، الدكتور عبدالله الرحومي رئيس جمعية الإمارات للطب الرياضي، نائب رئيس اللجنة الطبية في اللجنة الأولمبية الوطنية، عضواً في اللجنة الطبية وعلوم الرياضة البارالمبية الآسيوية للدورة 2024 - 2027.

وجاء اختيار الرحومي، تقديراً من اللجنة البارالمبية الآسيوية، لجهود ودور أبناء دولة الإمارات في الرياضة البارالمبية القارية. وعبّر الرحومي عن فخره بهذا الاختيار، مؤكداً أن دولة الإمارات تدعم وتمكّن الكوادر الوطنية، وتوفر لها جميع السبل النجاح والتقدم.

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