12 لاعباً في معسكر منتخبنا لكرة الطاولة بأذربيجان استعداداً لبطولة غرب آسيا

المصدر: وام

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أعلن اتحاد الإمارات لكرة الطاولة اختيار 12 لاعباً لمعسكر إعداد تستضيفه جمهورية أذربيجان في الفترة من 12 إلى 25 أغسطس المقبل استعداداً للمشاركة في بطولة غرب آسيا التي يستضيفها الأردن من27 أغسطس إلى 2 سبتمبر المقبلين.

ويشارك المنتخب في البطولة بفئات 11، و13 و15 و18 عاماً، ضمن استراتيجية اتحاد الإمارات لكرة الطاولة لتأهيل عناصر المنتخبات الوطنية للمنافسة في البطولات الخارجية.

وأكد أحمد البحر الأمين العام المساعد لاتحاد الإمارات لكرة الطاولة حرص الاتحاد على توفير الإعداد اللازم للاعبين واللاعبات في مختلف الفئات العمرية والارتقاء بقدراتهم من خلال المعسكرات والبطولات الخارجية.

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