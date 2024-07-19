الإماراتي "ريان " يتأهل إلى بطولة أمريكا لهواة الجولف

المصدر: وام

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تأهل لاعب منتخب الإمارات لناشئي الجولف ريان أحمد إلى نهائيات بطولة أمريكا الرئيسية لهواة الجولف 2024 بنسختها الـ 124 المقررة من 12 إلى 18 أغسطس القادم.

وتصدر اللاعب ريان أحمد "16" عاماً البطولة بالتصفيات الثانية والتأهيلية في جولتها الثانية قبل النهائية أمس بواقع 69 ضربة و 3 ضربات تحت المعدل، متفوقاً على أكثر من 500 لاعب من الناشئين تحت 18 عاماً حول العالم.

يعد لاعب منتخب الإمارات، العربي الوحيد الذي يتأهل لهذه البطولة خلال مشاركته الأولى في المنافسة العالمية التي تقام سنوياً.

وقال اللواء "م" عبد الله السيد الهاشمي نائب رئيس اتحاد الإمارات للجولف إن هذا الإنجاز خطوة أولى على طريق التفوق والانتقال من الخليجية والعربية والقارية إلى العالمية ودافع لجميع لاعبينا في الدول العربية.

وأضاف أن هذا الإنجاز ترجمة حقيقية لاستراتيجية اتحاد الإمارات للجولف بقيادة معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي والتي تستشرف الوصول للعالمية بعد الجهود الكبيرة في نشر اللعبة والارتقاء باللاعبين وصقل مهاراتهم من خلال الدورات التخصصية ومشاركتهم في البطولات الخارجية، لاسيما أنه يأتي بعد فوز لاعبة المنتخب سارة على أبوبكر بالمركز الـ 16 والتأهل لنهائي بطولة اسكتلندا المفتوحة للمواهب الناشئة.

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