المنتخب الأمريكي لكرة السلة يختتم معسكره في أبوظبي استعداداً لأولمبياد باريس

المصدر: وام

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اختتم المنتخب الأمريكي لكرة السلة معسكر إعداده في أبوظبي استعداداً للمشاركة في أولمبياد باريس 2024

وتوجه إلى العاصمة البريطانية لندن لخوض مباراتين وديتين أمام نظيريه منتخب جنوب السودان بعد غدٍ السبت والمنتخب الألماني يوم الإثنين المقبل.

ونجح المنتخب الأمريكي بتحقيق الفوز على منتخبي أستراليا 98 – 92، وصربيا 105 – 79 في مباراتيه الوديتين على صالة الاتحاد أرينا بأبوظبي، ضمن مرحلة الإعداد للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.

وحققت إمارة أبوظبي نجاحاً كبيراً في تنظيم واستضافة مباريات المنتخب الأمريكي لكرة السلة للعام الثاني على التوالي بالتعاون بين دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي واتحاد الولايات المتحدة لكرة السلة.

وقال ستيف كير مدرب المنتخب الأمريكي إن مستوانا يتطور بالتدريج، ومردود اللاعبين كان جيداً لا سيما الأداء الدفاعي القوي ومحاولتهم إرهاق المنتخب الصربي أمس في المباراة الثانية بأبوظبي من خلال الضغط على الكرة والدفاع، وشكل بام آديبايو وأنتوني إدواردز ثنائياً رائعاً، وهما ينتقلان في جميع أرجاء الملعب بسرعة لتأدية المهام الدفاعية والهجومية على حد سواء، وأعتقد أن هذا الأداء رسم ملامح فوزنا على صربيا أمس.

وأثنى مدرب المنتخب الأمريكي على الاهتمام والترحاب والحفاوة التي حظي به المنتخب الأمريكي في أبوظبي خلال الفترة الماضية التي شهدت مرحلة الإعداد للألعاب الأولمبية " باريس 2024".

وقال :"أمضينا 5 أيام في أبوظبي الناس هنا رائعون وقمنا برحلة جيدة .. نقدر الترحيب الذي شعرنا به من الجميع ونشكرهم على ذلك".

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