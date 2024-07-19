«فيكتوري» جاهز لانطلاقة جائزة باليرمو - اكس كات اليوم

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تنطلق على مياه البحر التيراني اليوم منافسات جائزة باليرمو الكبرى للزوارق السريعة - اكس كات - الجولة الثانية من بطولة العالم 2024 التي تستمر حتى بعد غدٍ بمشاركة نخبة الفرق العالمية في رياضة الزوارق السريعة.

وأكمل فريق فيكتوري ممثل نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ومتصدر الترتيب العام بعد الجولة الأولى التي جرت بالفجيرة مارس الماضي، جاهزيته لبدء المهمة الصعبة أمام المنافسين الكبار من أجل الاستمرار في الصدارة والمضي قدماً نحو معانقة اللقب العالمي الغائب من خزائن النادي منذ عام 2017.

ووصل أول من أمس إلى مدينة باليرمو وفد فيكتوري الذي يضم قائدي زورق فيكتوري 7 الثنائي سالم علي العديدي وعيسى آل علي، المتوجان بلقب بطولة العالم عام 2017 على متن زورق فيكتوري، حيث يأملان معاً في تتويج جديد يعيد إلى الذاكرة التتويج الملحمي لهما آنذاك.

ويعلو اليوم هدير المحركات قبالة شواطئ باليرمو في الواجهة البحرية للمدينة الإيطالية، والتي تمثل كبرى مدن جزيرة صقلية، حيث ستختبر الفرق المحركات وكورس السباق في التجارب الرسمية في الفترة الصباحية، فيما ستكون على موعد مع أولى محطات التنافس بعد الظهيرة مع تصفيات أفضل زمن لتحديد المنطلقين في السباق الرئيسي الأول يوم غدٍ.

وكانت عملية التسجيل الخاصة بالمشاركة في الجولة الثانية قد اكتملت يوم أمس وتم انعقاد الاجتماع التنويري المعتاد بين اللجنة المنظمة وممثلي الفرق المشاركة لشرح مسار السباق والرد على الاستفسارات.

جاهزية

وأكد أحمد علي السميطي مدير إدارة فيكتوري في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية اكتمال تحضيرات الفريق لخوض المحطة الثانية في بطولة العالم (اكس كات)، مشيراً إلى أنه وبدعم وتشجيع من مجلس إدارة النادي برئاسة أحمد سعيد بن مسحار تبدو الروح المعنوية للفريق في القمة بعد وصول المتسابقين سالم العديدي وعيسى آل علي برفقة الجهازين الفني والإداري إلى إيطاليا.

وأضاف السميطي إن الثنائي سالم العديدي وعيسى آل علي قائدي زورق فيكتوري 7 يدركان حجم المهمة والتحديات الخاصة بالتنافس مع أبطال عالميين متمرسين في هذه الرياضة وعلى المياه المفتوحة في البحر التيراني المعروف بتقلباته المستمرة والحركة الملاحية التي لا تهدأ أبداً في البحر المتوسط، متمنياً التوفيق لسفراء الفريق في تحقيق الطموحات والاستمرار في قمة الترتيب العام.

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