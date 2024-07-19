«أبوظبي للشراع الحديث» يتألق في بطولة أزمير بتركيا

المصدر: أزمير - البيان

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حقق فريق أبوظبي للشراع الحديث ميدالية فضية في منافسات اليوم الأول من البطولة التنشيطية للأوبتيمست التي تقام في مدينة أزمير بتركيا بمشاركة 28 بحاراً من الإمارات وتركيا.

وذلك من خلال إحراز عبدالله الزبيدي المركز الثاني في فئة الفردي بعد منافسات قوية طوال مراحل السباق.

وكان فريق أبوظبي قد بدأ معسكراً تدريبياً في إزمير اعتباراً من 5 يوليو الجاري وسيستمر حتى يوم غدٍ متضمناً المشاركة في البطولة التنشيطية ضمن برنامج الإعداد.

ويبلغ معدل أعمار المشاركين في فئة الأوبتيمست من 9 سنوات إلى 15 سنة، لتطوير أدائهم وإكسابهم الخبرات للمشاركة لاحقاً ضمن الفئات الأكبر في سبيل الوصول إلى الفئات الأولمبية.

وأكد خليفة السويدي رئيس الأكاديمية في نادي أبوظبي للرياضات البحرية أن نتائج الفريق تعد مؤشراً إيجابياً على تحقيقه استفادة كبرى من المعسكر الخارجي، مشيراً إلى أن منطقة أزمير تعتبر من الأماكن المميزة لإقامة التدريبات خصوصاً مع قوة الرياح على البحر المفتوح والتي تعطي فرصة للبحارة لصقل مهاراتهم. وقال: «لا شك أن تحقيق عبدالله الزبيدي للمركز الثاني أمر جيد في ظل المشاركة الواسعة من عناصر الفريق التركي صاحب القدرات العالية، وننتظر أيضاً تحقيق نتيجة إيجابية على مستوى فئة الفرق».

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