سليمان الهاجري: إدارة الألعاب الفردية بالشارقة تهدف لتمكين اللاعبين المواطنين

المصدر: الشارقة - البيان

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عقدت إدارة الألعاب الفردية بنادي الشارقة الرياضي اجتماعها الأول بعد إعادة تشكيل الإدارة، برئاسة المهندس سليمان عبدالرحمن الهاجري، عضو مجلس الإدارة وبحضور الأعضاء.

وتناول الاجتماع عرض التوجهات الاستراتيجية لمجلس الإدارة، والإطلاع على الأمور الفنية الخاصة باستعدادات الفرق الرياضية للموسم الجديد والمعسكرات والمشاركات الخارجية.

ونوه رئيس الألعاب الفردية إلى أن هدف الإدارة هو تمكين اللاعبين المواطنين والمحافظة على المكتسبات والإنجازات التي تحققت على مدار السنوات الماضية، والسعي لإضافة المزيد في الموسم الجديد متمنياً التوفيق لجميع فرق النادي.

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