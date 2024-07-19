إثارة مرتقبة في «ليلة النزال» بأبوظبي 3 أغسطس

المصدر: أبوظبي - البيان

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تواصل العاصمة أبوظبي تصدرها لمشهد الفنون القتالية المختلطة باستضافتها للفعالية المرتقبة «ليلة النزال» من «يو إف سي» بين كوري ساندهاجن، المصنف في المرتبة الثانية بفئة وزن البانتام، وخصمه عمر نور محمدوف، المصنف في المرتبة التاسعة، وذلك يوم 3 أغسطس في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس في أبوظبي.

استعداد

وقبل أسبوع من ليلة النزال في أبوظبي يستعد ليون إدواردز، حامل لقب بطولة «يو إف سي 304»، للدفاع عن لقبه عندما يواجه بلال محمد، المصنف الثاني عالمياً في وزن الوسط بالـ UFC، في مباراة تقام يوم 27 يوليو على حلبة كوب لايف في مدينة مانشستر بإنجلترا.

ويمتلك كل من اللاعبين سجلاً طويلاً خالياً من الهزائم، ويعود آخر لقاء بينهما إلى شهر مارس من عام 2021، عندما توقفت المباراة بعد أن تسبب إدواردز عن طريق الخطأ في إصابة بلال محمد في عينه.

وتحدث بلال محمد الأمريكي من أصل فلسطيني والمصنف الثاني عالمياً في وزن الوسط بالـ UFC، ولم يتعرض للهزيمة في 10 مباريات متتالية، بشأن نزاله المرتقب مع إدواردز، و«ليلة النزال» في أبوظبي، ومشهد الفنون القتالية المختلطة المتنامي في أبوظبي.

ترقب

وقال بلال محمد: «آمل بتحقيق الفوز ضد إدواردز والعودة إلى أبوظبي لمتابعة النزال المرتقب بين ساندهاجن ومحمدوف الذي يتميز بالقوة والإصرار».

وعلق على النزال بين فيسنتي لوكي ونيك دياز في أبوظبي، الذي سيقام في أغسطس المقبل، بقوله: «أترقب هذه المواجهة المشوقة خصوصاً أنني واجهت لوكي سابقاً. كما يحظى نيك دياز بمكانة مميزة، وأتمنى أن يقدم أداء جيداً في النزال. وأشعر بالأسف حيال اللاعبين القدامى الذين يلحقون الضرر بإرثهم الرياضي عند خسارة نزالات متعددة قبل إنهاء مسيرتهم».

مركز عالمي

وأضاف: «تعد أبوظبي مركزاً عالمياً رائداً في مشهد يو إف سي في منطقة الشرق الأوسط. ويتمتع الرياضيون العرب بعقلية مميزة ومختلفة عن غيرهم، كما أتوقع أن تحظى الأجيال الشابة، التي تبدأ التدرب في سن مبكرة، بمسيرة مميزة على غرار جون جونز أو دانييل كورميه، ومن الرائع رؤية الأطفال يركزون على التدريب بعمر صغير، وهو ما لم أفكر به خلال نشأتي».

وعن نزاله المرتقب، قال بلال محمد: «أنا واثق بقدرتي على تحقيق الفوز أكثر من أي وقت مضى، وبالنظر إلى مسيرتي أعتقد أنني في أفضل حالاتي في الوقت الراهن، حيث أشعر بأنني أقوى وأكثر مهارة وذكاء، وهو ما أتطلع لإثباته أمام الجميع في 27 يوليو».

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