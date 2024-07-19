منتخب السلة يفوز على «فيوتشر» الأمريكي في كأس وليام جونز

المصدر: متابعة - البيان

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فاز منتخب الإمارات لكرة السلة على فريق «فيوتشر سبورتس» الأمريكي بنتيجة 77 - 63 ضمن منافسات بطولة كأس «وليام جونز الدولية لكرة السلة» المقامة منافساتها حالياً بالصين تايبيه بمشاركة تسعة فرق. واستطاع منتخب الإمارات تحقيق فوزه الأول في البطولة التي تقام بنظام الدوري من دور واحد.

وأكد عبداللطيف الفردان نائب رئيس اتحاد السلة، رئيس لجنة المنتخبات، أن منتخب الإمارات الوطني يقدم مستويات طيبة حتى الآن في البطولة، التي تحظى بمشاركة مجموعة من الفرق ذات المستويات العالية. ونوه إلى أن النتائج في مثل هذه البطولات ليست هي الهدف بقدر الاطمئنان على مستويات اللاعبين، والاستفادة من الاحتكاك مع مدارس مختلفة.

ويخوض منتخب الإمارات هذه البطولة في إطار تحضيراته للمشاركات المقبلة، وأبرزها البطولة الخليجية في أغسطس المقبل بالبحرين، والبطولة العربية بالإمارات في بداية نوفمبر المقبل، والتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس آسيا 2025.

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