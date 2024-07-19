تتويج الفائزين في بطولة أمريكا لكرة السلة للشباب في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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اختتمت بطولة أمريكا لكرة السلة للشباب في أبوظبي، فعالياتها بتتويج الفائزين، حيث فاز بالمركز الأول لفئة الأولاد مدرسة إن. بي. إيه، وحصدت أكاديمية جام الرياضية المركز الثاني.

فيما أحرز نادي تشامبس الرياضي المركز الأول في منافسات الفتيات، وجاءت ثانية أكاديمية جام الرياضية. واستضافت مدرسة الراحة الدولية في مجمع مدينة خليفة، فعاليات البطولة، بتنظيم دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي والمنتخب الأمريكي لكرة السلة، على هامش مباريات المنتخب الأمريكي لكرة السلة في «الاتحاد أرينا».

وأقيمت الفعاليات بحضوري أسطورتي كرة السلة الأمريكية والدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين، ألونزو مورنينج وستيف سميث، بمشاركة 9 فرق مؤلفة من 6 للأولاد و3 للفتيات، أعمارهم دون 16 عاماً من فرق كرة السلة المحلية في الإمارات، وفرق مدارس إن. بي. إيه، إلى جانب إقامة 3 دورات لكرة السلة. وأشرف مورنينج وسميث على دورات كرة السلة الثلاث خلال فعاليات البطولة، وقاما بتتويج الفائزين.

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