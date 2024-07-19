«منتخب الأحلام» يختتم معسكر أبوظبي بانتصار كاسح على صربيا

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

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اختتم المنتخب الأمريكي لكرة السلة «منتخب الأحلام» معسكره في العاصمة أبوظبي، بفوز كاسح على نظيره الصربي 105 - 79، مساء أول من أمس، بصالة الاتحاد آرينا بجزيرة ياس، في إطار استعداداتهما للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.

وخاض المنتخب الأمريكي بكامل نجومه معسكراً ناجحاً في أبوظبي لمدة 4 أيام لعب خلاله مباراتين مع أستراليا وصربيا حقق خلالهما الفوز، وسط متابعة كبيرة من عشاق كرة السلة العالمية لمنتخب الأحلام، إذ شهد مباراتي المنتخب الأمريكي في أبوظبي نحو 25 ألف متفرج.

ونجح النجمان ليبرون جيمس وستيف كاري في قيادة المنتخب للفوز العريض على حساب المنتخب الصربي الرابع عالمياً، ويضم في صفوفه نيكولا يوكيتش، أفضل لاعب في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين NBA، حيث قدم نجوم الولايات المتحدة الأمريكية أداء أفضل من المباراة الأولى أمام أستراليا، والتي انتهت بفارق ضئيل 98 - 92.

وظهر ستيف كاري صاحب الرقم القياسي التاريخي لمسدد النقاط الثلاثية في تاريخ دوري السلة الأمريكي للمحترفين بقوة في المباراة الثانية، وبعدما كان سجل 3 نقاط فقط في مباراة أستراليا، تمكن من تسجيل 24 نقطة في مواجهة صربيا بفضل رمياته الثلاثية الرائعة.

تطور

وأعرب ليبرون جيمس عن سعادته بالفوز على المنتخب الصربي والتطور الكبير في أداء منتخب بلاده، مؤكداً أنه لا يزال هناك مجال للتحسن بشكل أكبر قبل انطلاق المنافسات في دورة الألعاب الأولمبية.

وقال في تصريحاته عقب اللقاء: «ظهرنا بأداء أفضل أمام صربيا المنتخب القوي، استفدنا كثيراً من المعسكر، ونريد مواصلة التحسن، حيث تطور الأداء في المباراة الثانية».

وأشاد ليبرون جيمس الذي توج بالميدالية الذهبية الأولمبية مرتين، ويسعى للثالثة، بزميله ستيف كاري، مشيراً إلى أنه صنع فارقاً كبيراً خلال المباراة، ووجد النسق الذي مكنه من تسجيل عدد رائع من النقاط.

ويعد معسكر أبوظبي هو الثاني لمنتخب الولايات المتحدة الأمريكية في العاصمة الإماراتية، بعدما شارك في الأسبوع العالمي لكرة السلة العام الماضي، ولأول مرة على الإطلاق، يؤدي تدريبات خارج الولايات المتحدة، ورفقة منتخبات ألمانيا واليونان ومصر ولبنان والمكسيك.

ومن المقرر أن تستضيف أبوظبي مباراتين ضمن الدور التمهيدي لموسم دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين NBA، بين فريقي بوسطن سيلتيكس الفائز بدوري المحترفين 17 مرة، ودنفر ناغتش حامل لقب الموسم الأخير في الفترة من 4 إلى 8 أكتوبر المقبل، وللعام الثالث على التوالي، الذي تستضيف فيه العاصمة أبوظبي مباريات لدوري السلة الأمريكي للمحترفين.

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