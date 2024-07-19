دوري الإمارات للرياضات الإلكترونية ينطلق اليوم

المصدر: دبي ـ علي الظاهري

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أعلن اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية عن إطلاق النسخة الأولى من مسابقة الدوري الإماراتي للرياضات الإلكترونية والتي تدشن منافساتها اليوم بمشاركة أكثر من 300 لاعب من المواطنين والمقيمين في 4 ألعاب إلكترونية مختلفة.

وتقام المنافسات على مرحلتين، الأولى عن بعد «أونلاين» للدور التمهيدي بمشاركة جميع اللاعبين المسجلين فردياً «من خارج الأندية»، والمرحلة الثانية «النهائيات» والتي تقام حضورياً بين الأندية المشاركة والمتأهلين فردياً من الدور التمهيدي، وذلك بمركزين للألعاب الإلكترونية في كل من أبوظبي والشارقة، مع تخصيص جوائز مالية قيمة للفائزين.

جاء الكشف عن تفاصيل البطولة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اتحاد الرياضات الإلكترونية مساء أول من أمس في فندق «هوليداي إن» بالشارقة، بحضور سعيد علي الطاهر الأمين العام للاتحاد، وحمد قاسم رئيس لجنة المسابقات، ومحمد خالد المدني رئيس لجنة كرة القدم الإلكترونية، وعبدالولي الأنصاري عضو اللجنة الفنية.

186 لاعباً

وتنقسم الألعاب الإلكترونية التي تتضمنها منافسات الدوري إلى 4 ألعاب هي كرة القدم الإلكترونية، ويشارك فيها 186 لاعباً، ودوري الأساطير (Legends of League)، ويشارك فيه 30 لاعباً، وفالورانت (Valorant) ويشارك فيه 45 لاعباً، وموبايل ليجند (MLBB)، ويشارك فيها 56 لاعباً، بإجمالي 317 لاعباً في المسابقات الأربع.

وتم الكشف خلال المؤتمر عن الأندية المشاركة والبالغ عددها 11 نادياً من أندية كرة القدم المحلية والتي أعلنت مشاركة لاعبيها في منافسات كرة القدم الإلكترونية، وهي أندية: العين، والوصل، والنصر، وشباب الأهلي، والجزيرة، وعجمان، وخورفكان، وبني ياس، واتحاد كلباء، والفجيرة، والبطائح، حيث يشارك كل نادٍ بلاعبين اثنين «لاعب أساسي ولاعب واحد احتياطي».

وأكد سعيد الطاهر، الأمين العام للاتحاد، أن إطلاق أول دوري رسمي للرياضات الإلكترونية في الإمارات، يشكل لحظة تاريخية تعكس التزام الاتحاد بدعم وتطوير قطاع الرياضات الإلكترونية في الدولة.

ويتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة في جعل الإمارات مركزاً إقليمياً وعالمياً للابتكار والتكنولوجيا، مشيراً إلى أن الدوري الإماراتي للرياضات الإلكترونية منصة ستجمع بين أفضل اللاعبين والفرق داخل الدولة، وتوفر لهم البيئة المثالية للتنافس الرياضي وتبادل الخبرات.

دعم المواهب

وأضاف: إنهم على ثقة بأن الدوري سيسهم في استقطاب ودعم المواهب الإماراتية، وتكوين فرق إماراتية قادرة على المنافسة في البطولات الإقليمية والدولية، وتحقيق النتائج المرجوة، خاصة أن أعداداً كبيرة من اللاعبين المسجلين هم أبطال فعليون على المستوى القاري والعالمي مشدداً على أهمية استقطاب لاعبين غير منخرطين في منافسات رسمية، حيث سيتم انتقاء أفضل العناصر وتوفير مدربين متخصصين لهم في المرحلة المقبلة، سعياً لصقل مواهبهم وضمهم لصفوف المنتخبات الوطنية.

وأشار الطاهر إلى أنه بالتنسيق مع اتحاد الإمارات لكرة القدم ورابطة دوري المحترفين، سيشارك اتحاد الرياضات الإلكترونية، في بطولة غرب آسيا لكرة القدم الإلكترونية في سبتمبر المقبل، بالأردن، لافتاً إلى أن الرياضات الإلكترونية شهدت نمواً هائلاً في السنوات الأخيرة، وأصبحت جزءاً لا يتجزأ من المشهد الرياضي العالمي.

مشاركة واسعة

وقال الأمين العام لاتحاد الرياضات الإلكترونية إن الدوري سيشمل مجموعة متنوعة من الألعاب الإلكترونية الشهيرة، مما يتيح الفرصة لمشاركة واسعة من عشاق هذه الرياضات بمختلف اهتماماتهم. وتوجه الطاهر بالشكر إلى جميع شركاء النجاح والداعمين الذين أسهموا في تحقيق هذا الحلم وجعله واقعاً، وأضاف:

إن تعاونكم ودعمكم المستمر هو ما يجعلنا قادرين على تحقيق المزيد من التميز والنجاح، وأتمنى لجميع المشاركين في الدوري الإماراتي للرياضات الإلكترونية التوفيق والنجاح، وندعو الجميع لمتابعة هذا الحدث المهم والاستمتاع بأفضل ما تقدمه الرياضات الإلكترونية.

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