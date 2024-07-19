2000 لاعب ولاعبة في «أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو» بالبرازيل

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تستعد مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية لاستضافة بطولة أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو، في موسمها العاشر 2024 - 2025.

والتي تنظمها شركة الرؤية العالمية للإدارة الرياضية، في صالة كاريوكا أرينا بداية من اليوم وتختتم بعد غدٍ، بمشاركة أكثر من 2000 لاعب ولاعبة من مختلف أنحاء العالم. وتأتي النسخة العاشرة من بطولة أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو في ريو دي جانيرو تعزيزاً لمكانتها على الساحة الرياضية العالمية كواحدة من أبرز الأحداث العالمية في رياضة الجوجيتسو.

كما أنها فرصة للتأكيد على عمق العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والبرازيل، حيث تتزامن هذه النسخة مع الاحتفال بمرور 50 عاماً على بدء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وأكد طارق البحري، المدير العام لشركة الرؤية العالمية للإدارة الرياضية، أن بطولة أبوظبي غراند سلام تعتبر منصة عالمية للتواصل بين اللاعبين من مختلف أنحاء العالم، بما يسهم في بناء صداقات جديدة بين اللاعبين تتجاوز الحدود الجغرافية. وأوضح أن الجهود التي تبذلها الإمارات في تعزيز النمو العالمي لرياضة الجوجيتسو أسهمت بشكل محوري في تطوير الرياضة في العديد من دول العالم، ومن بينها ريو دي جانيرو.

وقال البحري: تعد مدينة ريو دي جانيرو ذات أهمية خاصة في عالم الفنون القتالية، إذ تعتبر مركزاً عالمياً مهماً لرياضة الجوجيتسو وعدداً من أبرز أكاديمياتها، وإقامة بطولة أبوظبي جراند سلام فيها تضيف فصلاً جديداً إلى إرث المدينة الرياضي، وتسلط الضوء على مكانتها كوجهة متميزة لعشاق الجوجيتسو من جميع أنحاء العالم.

ويمثل الإمارات في البطولة، كلاً من اللاعبين جاسم مبارك في فئة الأساتذة، وزايد الشامسي، وسعيد الكبيسي، وعمر السويدي، ومحمد السويدي، وبلقيس عبدالله.

ومريم العلي، وأسماء الحوسني، وشما الكلباني، ومروة الحوسني، وهيا الجهوري وبشاير المطروشي في فئة المحترفين. وتعد بطولة أبوظبي جراند سلام، واحدة من أبرز البطولات على أجندة رياضة الجوجيتسو العالمية، حيث توفر منصة مثالية للاعبين الإماراتيين لاختبار مهاراتهم أمام أفضل اللاعبين العالميين.

وقد نجحت البطولة على مدار السنوات العشر الماضية في تقديم نفسها وجهة مثالية للاعبي الجوجيتسو حول العالم، ويعد الإقبال الكبير على المشاركة بها دليلاً قوياً على أهميتها وقيمتها الكبيرة بالنسبة لنخبة الأبطال والمصنفين العالميين.

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