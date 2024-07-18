غانم الهاجري: نجدد العهد للقيادة الرشيدة بتكثيف الجهود ومواصلة العمل بروح الاتحاد

المصدر: دبي - البيان

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أعرب غانم مبارك الهاجري، مدير عام الهيئة العامة للرياضة، عن اعتزاز وفخر دولة الإمارات العربية المتحدة بإعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يوم 18 يوليو من كل عام مناسبة وطنية تحمل اسم «يوم عهد الاتحاد» استكمالاً للمسيرة الاتحادية التي وضع لبنتها القائد المؤسس وإخوانه حكام الإمارات وهو اليوم الذي وقّع فيه الآباء المؤسسون على وثيقة الاتحاد ووضعوا دستور دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال مدير عام الهيئة العامة للرياضة: «يعكس هذا الإعلان مدى أهمية هذا اليوم التاريخي، وقيمة وضع «عهد الاتحاد» وأسسه ومبادئه الوطنية الراسخة من قبل الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه حكام الإمارات، ليصبح هذا اليوم محطة فارقة في تاريخ وطننا الحبيب».

وأضاف: «في هذه المناسبة الوطنية المميزة، نؤكد على التزامنا بتطوير القطاع الرياضي ودعم المواهب الوطنية لتحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات الرياضية على كافة الأصعدة، ونجدد العهد لقيادتنا الرشيدة بتكثيف الجهود ومواصلة العمل بروح الاتحاد والمضي قُدماً نحو دفع مسيرة التنمية والبناء لتعزيز مكانة دولة الإمارات وسمعتها الطيبة عالمياً».

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