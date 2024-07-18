وزير الرياضة: الاحتفال بـ"يوم عهد الاتحاد" يجسد قيم الوفاء و الأصالة لدى أبناء الإمارات

المصدر: وام

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أكد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، باعتماد يوم 18 يوليو من كل عام مناسبة وطنية تحمل اسم "يوم عهد الاتحاد" دعوة للاحتفاء بمحطة مهمة وتاريخية مهدت الطريق لتأسيس الدولة وإعلان الاتحاد بقيادة الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وانطلاق مسيرة الإنجاز التي قادها الآباء المؤسسون وتواصل القيادة الرشيدة رسم ملامحها لتكون دولة الإمارات الأولى في المجالات كافة.

وقال معاليه في تصريحات له إن الاحتفال بهذه المناسبة يعكس قيم الوفاء والأصالة التي تميز الشخصية الإماراتية، وحرص أبناء وبنات الإمارات على تجديد عهود الانتماء لوطنهم والإخلاص لقيادتهم وأضاف : “ نجدد في هذه المناسبة التزامنا بمواصلة العمل على دفع مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة وتعزيز تنافسية الدولة في المجالات كافة”.

وأوضح معاليه أن "يوم عهد الاتحاد" مناسبة لاستلهام إنجازات الماضي لمواصلة بناء مستقبل أفضل وأكثر تقدماً وازدهاراً.

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