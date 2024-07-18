الشارقة لسباقات الهجن يستقبل منتسبي صيف الشارقة الرياضي

المصدر: الذيد - البيان

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استقبل نادي الشارقة لسباقات الهجن منتسبي صيف الشارقة الرياضي بنادي الذيد الثقافي الرياضي، وكان في استقبالهم مطر علي بن هويدن الكتبي، رئيس نادي الشارقة لسباقات الهجن، وتضمن برنامج الزيارة جولة ميدانية لأرضية ميدان الذيد لسباقات الهجن، وتعليم منتسبي النشاط الصيفي «صيف الشارقة الرياضي» ركوب المطية، كما تم تنظيم ورشة بعنوان «ركوب الهجن وبداية السباق»، قدمها مطر علي بن هويدن، تلقى الحضور من خلالها شرحاً نظرياً وعملياً عن المطية وعتادها، وأجزائها، كما قدم بن هويدن شرحاً وتطبيقاً عملياً لطريقة امتطاء الهجن، وطرق تجهيز المطية للسباقات وعرض الأدوات، ومستلزمات الهجن بالماضي والحاضر.

وتحدث الكتبي خلال الورشة عن دور الهجن في مجتمع الإمارات القديم، وأهميتها في حياة السكان حينذاك، وأوضح كيفية التعامل مع الهجن في كافة المراحل العمرية، وطرح أسئلة على الحضور حول محاور الورشة.

وفي نهاية الورشة قدم سعادة مطر علي بن هويدن الجوائز والهدايا التذكارية لمنتسبي البرنامج.

وأكد مطر علي بن هويدن الكتبي أن اهتمام نادي الشارقة لسباقات الهجن، بالبرامج التراثية والمجتمعية والتعليمية والرياضية ينبع من رسالته، التي تقوم على حفظ الموروث ونشره والتعريف به بين الأجيال الحديثة بصفة خاصة.

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