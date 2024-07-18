"فيكتوري" يشارك غداً في انطلاق منافسات "جائزة باليرمو الكبرى" للزوارق السريعة

المصدر: وام

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تنطلق غداً الجمعة، منافسات جائزة باليرمو الكبرى للزوارق السريعة "إكس كات"، الجولة الثانية من بطولة العالم 2024، التي تستمر منافساتها حتى يوم الأحد بمشاركة نخبة الفرق العالمية في رياضة الزوارق السريعة.

وأكمل فريق "فيكتوري"، ممثل نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ومتصدر الترتيب العام، جاهزيته لخوض المنافسات سعياً للحفاظ على الصدارة والتطلع للفوز باللقب الغائب عنه منذ عام 2017.

ووصل أمس الأربعاء إلى مدينة باليرمو وفد "فيكتوري" الذي يضم قائدي زورق "فيكتوري 7" الثنائي سالم علي العديدي وعيسى آل علي، المتوجين بلقب بطولة العالم عام 2017.

وتجرى غداً التجارب الرسمية في الفترة الصباحية، فيما ستنطلق أولى محطات التنافس بعد الظهيرة مع تصفيات أفضل زمن لتحديد المنطلقين في السباق الرئيسي الأول يوم السبت.

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