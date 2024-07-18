ريال مدريد يمدد عقد لوكاس فاسكيز لموسم واحد

المصدر: وكالات

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مدد لوكاس فاسكيز مدافع ريال مدريد الإسباني لكرة القدم تعاقده مع الفريق لمدة عام واحد.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي.أيه.ميديا) أن المدافع البالغ من العمر 33 عاما، والذي انتهى تعاقده الشهر الماضي، سيخوض موسمه العاشر مع بطل الدوري الإسباني، بعدما تم تصعيده للفريق الأول من أكاديمية النادي.

ونشر النادي بيانا جاء فيه :"توصل ريال مدريد ولوكاس فاسكيز لاتفاق يتم بمقتضاه تمديد عقد اللاعب مع النادي حتى 30 يونيو 2025".

وأضاف :" انضم لوكاس فاسكيز لريال مدريد في عام 2007، بعمر 16 عاما، ولعب على مستوى فرق الشباب بداية من فريق تحت 17 عاما حتى صعد للفريق الثاني في 2014".

وأضاف البيان :" في التسع مواسم التي قضاها مع الفريق الأول، كان جزءا في واحدة من أنجح فترات النادي عبر تاريخه، حيث فاز بـ21 لقبا : 5 ألقاب لدوري أبطال أوروبا، و4 ألقاب لكأس العالم للأندية، و3 ألقاب لكأس السوبر الأوروبي، وأربع ألقاب للدوري، ولقب لكأس ملك إسبانيا، و4 ألقاب لكأس السوبر الإسباني".

وأكد البيان :" شارك لوكاس فاسكيز في 349 مباراة مع الفريق الأول، وسجل 36 هدفا، كما شارك مع المنتخب الإسباني في تسع مباريات دولية".

وشارك فاسكيز في 38 مباراة بكافة المسابقات مع الفريق في الموسم الماضي، الذي شهد التتويج بلقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

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