«الفجيرة - إكس كات» يعود إلى بطولة العالم

المصدر: الفجيرة - البيان

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أعلن نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية عن مشاركة فريق «الفجيرة للزوارق السريعة - إكس كات» رسمياً في منافسات بطولة العالم، والتي بدأت هذا العام 2024 من إمارة الفجيرة، ليكون أحد سفراء دولة الإمارات العربية المتحدة في الحدث الكبير.

ومن المنتظر أن يسجل فريق الفجيرة للزوارق السريعة «إكس كات» ظهوره الأول في منافسات جائزة باليرمو الكبرى، التي تنطلق الجمعة في إيطاليا، وتستمر هناك حتى يوم الأحد المقبل، بمشاركة أبرز نجوم الرياضة لينضم إلى باقي الفرق والزوارق العالمية.

وأتم نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية تعاقده مع الطاقم الفني والإداري والمتسابقين، ليحمل زورق الفجيرة الرقم 96، بقيادة المتسابقين الإيطاليين الشقيقين جوسيبي وروساريو شيانو دي كولا.

وقال أحمد إبراهيم البلوشي، المدير التنفيذي لنادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية: «إن إشهار «فريق الفجيرة- إكس كات» يأتي ضمن خطط مجلس الإدارة».

وأضاف: «إشهار الفريق جاء بالتزامن مع احتفالات نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية هذا العام باليوبيل الفضي لتأسيس النادي 1999-2024، وهي المرة الثانية، التي يظهر فيها فريق للنادي في منافسات بطولة العالم للزوارق السريعة، حيث شارك من قبل زورق الفجيرة 20 بقيادة طاقم إيطالي أيضاً، واليوم يعود الفريق بحلة جديدة بالزورق رقم 96، والذي يعد منافسات قوياً بعد الظهور الطيب للثنائي دي كولا في الجولة الأولى الفريق، محتلاً المركز الثالث برصيد 41 نقطة خلف زورق فيكتوري 7 المتصدر برصيد 65 نقطة، وزورق سويكات الوصيف برصيد 61 نقطة».

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