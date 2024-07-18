«مرسيدس» يسعى للفوز الثالث تواليا في سباق جائزة المجر لفورمولا 1

المصدر: وكالات

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يسعى فريق مرسيدس المنافس في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات إلى تحقيق الفوز الثالث له على التوالي عندما يتوجه إلى سباق جائزة المجر الكبرى يوم الأحد المقبل، مع عودة لويس هاميلتون إلى الحلبة التي فاز فيها ثماني مرات في رقم قياسي وكان أول المنطلقين العام الماضي في آخر مرة تمكن فيها من ذلك.

وبدت فكرة أن يكون مرسيدس في وضع يمكنه من الفوز بأي شيء، ناهيك عن ثلاثة سباقات متتالية بعد موسم 2023 الذي هيمن عليه فريق رد بول وسائقه ماكس فرستابن، وكأنها بعيدة المنال في مارس آذار الماضي.

لكن الأمر أصبح حقيقة الآن، بعدما فاز جورج راسل في النمسا وانتصر زميله هاميلتون، بطل العالم سبع مرات، بسباق جائزة بريطانيا الكبرى على حلبة سيلفرستون للمرة التاسعة في رقم قياسي.

وقال هاميلتون وهو يبكي بعد فوزه العاطفي بالسباق على أرض "أحب المجر.

"لذلك نعم نحن نتطلع إلى ذلك السباق وأن نذهب إلى هناك، وأيضا الطريق الذي نسير فيه، كما تعلمون فالسيارة بدأت تنبض بالحياة حقا وتبدو رائعة".

وفاز هاميلتون بسباق المجر مع مكلارين في 2007 في موسمه الأول بفورمولا 1 ثم حقق الانتصار في 2009 و2012 قبل أن ينتقل إلى مرسيدس ليواصل الفوز في 2013 و2016 و2018 و2019 و2020.

وإذا ما أنهى هاميلتون سباق المجر في أول ثلاثة مراكز فإن ذلك يعني أنه سيصعد على منصة التتويج للمرة 200 في مسيرته، وإذا حصل على مركز أول المنطلقين فإنه سيعزز رقمه القياسي على هذه الحلبة إلى عشر مرات.

وحصل راسل على مركز أول المنطلقين لأول مرة في مسيرته في المجر عام 2022، واحتل المركز الثالث في السباق بينما جاء هاميلتون في المركز الثاني وفاز فرستابن.

وسيطر مرسيدس على مركز أول المنطلقين في آخر أربعة سباقات في المجر، وهي حلبة بطيئة يقال عنها أحيانا إنها "موناكو بلا جدران" ويكون التجاوز فيها صعبا ولذلك تكون التجارب التأهيلية مهمة للغاية.

وتظل الحقيقة هي أن فرستابن بطل العالم ثلاث مرات فاز بسباق جائزة المجر في آخر نسختين ويسعى للفوز الثالث لتجنب أطول فترة لا يحقق فيها رد بول أي انتصار منذ 2021 عندما كان هاميلتون ينافس على اللقب.

ومرسيدس بالفعل هو أول فريق منذ فيراري في 2022 يتغلب على رد بول مرتين على التوالي.

وقال فرستابن الذي يبتعد في الصدارة الآن بفارق 84 نقطة عن لاندو نوريس سائق مكلارين بعد 12 من 24 سباقا "خضنا سباقا رائعا في المجر العام الماضي ولدينا ذكريات جيدة هنا بعدما حققنا (رقما قياسيا) 12 انتصارا على التوالي.

"آمل أن نقدم سباقا رائعا مرة أخرى هذا العام وتحقيق نتيجة جيدة أخرى للفريق".

وتفوق فرستابن على نوريس صاحب المركز الثاني بفارق 33.7 ثانية في المجر العام الماضي، بينما احتل سيرجيو بيريز سائق رد بول المركز الثالث، ليحقق حامل اللقب رقما قياسيا كصاحب أكبر عدد من الانتصارات المتتالية في فورمولا 1.

ومن غير المرجح أن يتكرر هذا الفارق الشاسع مع حصول مكلارين، الذي جمع عددا جيدا من النقاط بفضل سائقه لاسترالي أوسكار بياستري، على واحدة من أسرع السيارات ويحتاج فقط إلى تجنب ارتكاب الأخطاء.

ويحتاج بيريز بشدة إلى تقديم أداء مميز في السباق بعدما حصل على 15 نقطة فقط من آخر ستة سباقات، مع تزايد الشكوك حول مستقبله مع الفريق رغم حصوله على عقد جديد الشهر الماضي فقط.

ويتطلع فيراري إلى اكتساب بعض الزخم قبل عطلة أغسطس، ولا يرغب في أن يتجاوزه مكلارين الذي يتأخر عنه الآن بفارق سبع نقاط فقط في الترتيب.

ومع إقامة سباق جائزة بلجيكا الكبرى بعد المجر واختتام النصف الأول من الموسم قبل العطلة، فإن فيراري يقاتل للحاق بمنافسيه بعدما أثبتت التعديلات التي أجريت على السيارة أنها تمثل مشكلة واضطر الفريق للعودة إلى المواصفات القديمة.

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