تحدي دبا كلاسيك ينطلق اليوم بمنافسات مصارعة الذراعين

المصدر: الفجيرة - البيان

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تنطلق، عند الساعة الرابعة مساء اليوم، منافسات مصارعة الذراعين ضمن فعاليات مهرجان دبا الرياضي (تحدي دبا كلاسيك)، الذي يتم تنظيمه بإشراف اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، وتقام منافساته في مسرح المركز الابداعي بالفجيرة وتستمر لأربعة أيام.

وأكد سالم خميس الصريدي، رئيس اللجنة المنظمة الجاهزية لانطلاق الفعاليات بشكل كامل، ومقدماً شكره لاتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية برئاسة الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، والرعاة وفريق العمل وموجهاً الدعوة للجمهور للحضور والاستمتاع بالمنافسات.

وسيشهد اليوم الأول إجراء منافسات الميزان لبطولتي الإمارات وتحدي دبا كلاسيك لبناء الأجسام والفيزيك، وانطلاق منافسات بطولة مصارعة الذراعين، والتي سيتنافس خلالها المشاركون في 10 أوزان.

يذكر أن مهرجان دبا الرياضي سيشهد بعد غدٍ إقامة منافسات بطولة الإمارات لبناء الأجسام، والمخصصة للمواطنين والمقيمين، بينما ستقام منافسات النسخة السادسة لبطولة تحدي دبا كلاسيك لبناء الأجسام يوم الأحد.

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