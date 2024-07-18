سارة علي تتأهل إلى المرحلة النهائية في «اسكتلندا المفتوحة للغولف»

المصدر: متابعة - فايز بجبوج

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نجحت الإماراتية سارة علي أبوبكر في حجز مقعد لها بين المراكز الـ16 الأولى والتأهل للمرحلة النهائية في بطولة «اسكتلندا المفتوحة للغولف» للمواهب الناشئة، المقامة في نسختها الـ11 على ملاعب نادي كيلمارنوك بارسي، وينافس على ألقابها نخبة المواهب الشابة من لاعبين ولاعبات حول العالم.

واستطاعت سارة علي، تسجيل 78 و83 ضربة على التوالي، في اليومين الأول والثاني من المنافسات، لتنهي مرحلة التصفيات بالمركز الـ26 في سلم الترتيب، وتحجز مقعداً لها في الدور النهائي الذي يقام اليوم.

وجاءت المشاركة الإماراتية بناءً على دعوة من الاتحاد الدولي للغولف، إلى الاتحاد المحلية المنضوية تحت مظلته، لترشيح اثنين من أفضل المواهب الناشئين للمشاركة في البطولة التي تقام مرة كل عامين، وتجمع أفضل لاعب الغولف من الفتيان والفتيات تحت سن 16 ربيعاً، ينافسون لثلاثة أيام، على أن يتم مع نهاية ثاني أيام المنافسات تحديد هوية اللاعبين واللاعبات الذين سينافسون على لقب البطولة في اليوم الختامي.

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